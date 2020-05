LA MIA FASE 2/ Miriam Lee Masciarelli: «Vince chi sa adattarsi»

“Per una realtà come la nostra dove l’attività è legata alla vigna e al ciclo della natura occorre flessibilità per adeguarsi velocemente a scenari sempre mutevoli”. Così la Masciarelli Tenute Agricole ha fatto da subito fronte all’emergenza, mettendo in campo azioni concrete a tutela del personale, che per noi è prima di tutto una grande famiglia.

All’inizio della pandemia abbiamo sospeso l’attività produttiva dell’azienda (tranne il lavoro in vigna) per capire come gestire la sicurezza del nostro team, e poi abbiamo elaborato un modello per la ripresa delle attività lavorative nella massima sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, delle loro famiglie e della comunità. Abbiamo seguito scrupolosamente tutte le norme, sanificando gli spazi, utilizzando tutti i dispositivi medici, rispettando le distanze di sicurezza, lavorando anche scaglionati e attivando lo smart working per lo staff che può lavorare da casa.

Dal punto di vista commerciale il blocco del canale Ho.re.ca, da sempre nostro partner privilegiato in Italia e all’estero, ci ha portato a diversificare maggiormente i canali di vendita, puntando su online e gdo e ottenendo ottimi risultati in un lasso di tempo decisamente breve. Questo ci ha aperto un importante nuovo sbocco commerciale anche se non siamo chiaramente riusciti, ad oggi, ad assorbire le vendite mancate dell’Ho.re.ca.

Per i nostri clienti all’estero, inoltre, abbiamo realizzato una campagna video lanciata nelle prime settimane del lockdown per rassicurare i nostri clienti in maniera oggettiva sulla qualit del vino e di tutto il made in Italy in generale, oltre a lanciare un messaggio di speranza e orgoglio per il nostro Paese.

Tutto questo ci ha permesso di non fermarci, soprattutto in vigna, dove la gestione puntuale dal punto di vista agronomico fan ben sperare per l’annata in corso. Punteremo a investire ancora di più nella sostenibilità a 360 gradi: in questo periodo l’unica che ha vinto è la natura, abbiamo visto che possiamo cambiare le nostre abitudini e di conseguenza rispettare ancora di più l’ambiente che ci circonda e in cui viviamo. Non deve essere un argomento di cui si parla solo oggi ma una delle nostre priorità a lungo termine.

L’attuale crisi ci ha dimostrato che a sopravvivere non sono necessariamente le grandi o le piccole aziende, ma quelle che avranno capacità di adattarsi, così come la natura ci ha insegnato. Tutti noi siamo stati costretti a modificare in fretta il nostro stile di vita e le aziende del futuro dovranno continuare a mantenere una flessibilità per rispondere prontamente a scenari sempre più mutevoli.

*Brand Ambassador e co-titolare delle Tenute Agricole Masciarelli