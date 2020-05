Federica Pellegrini ambassador Michelin "Spinta in piu' verso Tokyo"

ROMA (ITALPRESS) - Federica Pellegrini e' la nuova ambassador di Michelin. La partnership di durata biennale e' stata presentata in video-conferenza dal direttore commerciale di Michelin Italia Marco Giuliani. "Federica e' un'atleta straordinaria, ha ottenuto risultati incredibili, e' riconosciuta ovunque e da tutti. Non e' semplice trovare qualcuno che incarni veramente i valori aziendali: noi della Michelin ci siamo riusciti, Federica puo' trasmettere alla perfezione i nostri messaggi. Siamo felici di essere qui oggi per ripartire insieme alla grande, in una data per nulla causale iniziamo questo nuovo viaggio con una persona speciale". La Pellegrini sara' il volto delle campagne di comunicazione per il biennio 2020/2021 e testimonial d'eccezione della promessa Michelin "Performance Fatte Per Durare" in un viaggio che accompagnera' la nuotatrice veneta verso la quinta Olimpiade, a Tokyo, tra quattordici mesi. "Mi ha fatto enorme piacere scoprire l'impegno di Michelin verso la sicurezza e l'ambiente - ha dichiarato la Pellegrini - Avere un partner eccellente e' un motivo di spinta in piu' in questo lungo viaggio con destinazione Tokyo". Alla presentazione ha partecipato anche Piero Taramasso, responsabile delle competizioni per Michelin. "E' un annuncio importante, sono fan di Federica da diversi anni - ha sottolineato - Quando sara' possibile mi piacerebbe vedere Federica su un circuito". Un invito subito accettato dalla Pellegrini. (ITALPRESS). spf/gm/red 18-Mag-20 14:30