Il Btp Italia conquista i risparmiatori: richieste superiori a 4 miliardi

Un piccolo trionfo che ha portato le Borse a volare: il Btp Italia, con tasso minimo garantito dell’1,4%, ha ottenuto richieste dalla clientela retail superiori a 4 miliardi di euro. Un bel segnale di fiducia verso il nostro Paese anche perché si tratta di un buono quinquennale, con un orizzonte temporale notevole che dovrebbe guardare oltre la crisi sistemica immediata. È un record anche la raccolta, che è stata superiore a quella complessiva dell’ottobre 2019, senza Covid e senza recessione ad attenderci, quando si arrivò a poco meno di tre miliardi.

Soddisfazione è stata espressa dal capo della direzione Debito pubblico del Tesoro Davide Iacovoni che - intervistato da Radio24 - ha fatto sapere che «il tasso minimo garantito, stabilito all'1,4%, potrà essere modificato, ma solo al termine dell'operazione». Solo esclusivamente al rialzo, perché quella comunicata venerdì è stata la cedola minima. Un rendimento reale a cui si sommerà l’eventuale rivalutazione per inflazione e il premio fedeltà dell'8 per mille per chi terrà il titolo a scadenza. La tassazione, ha ricordato, è quella agevolata, pari al 12,5%, e il titolo non è intaccato dalla tassa di successione.