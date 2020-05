Catastrofe, danni globali diffusi dalle reti urbane

I disastri che si verificano in un unico luogo possono provocare costi nelle città di tutto il mondo a causa dell'interconnessione della rete commerciale urbana globale. In effetti, questi impatti secondari possono essere tre volte maggiori degli impatti locali, secondo uno studio di Yale.

Secondo questi risultati, pubblicati sulla rivista Nature Sustainability, l'entità di questi costi secondari dipende più dalla struttura delle reti di produzione e fornitura di una particolare città che dalla sua posizione geografica. Le città regionali che dipendono dalla loro rete urbana per le forniture industriali - e che hanno accesso a relativamente pochi fornitori - sono le più vulnerabili a questi impatti secondari. Le città più grandi e globali, come New York e Pechino, invece, sono più isolate dai rischi.

"Le città sono fortemente collegate dai flussi di persone, di energia e di idee - ma anche dai flussi di commercio e di materiali", ha detto Chris Shughrue, autore principale dello studio che si basa sul suo lavoro di tesi a Yale. Ora è uno scienziato dei dati presso lo StreetCred Labs di New York. "Queste connessioni hanno implicazioni per la vulnerabilità, soprattutto perché prevediamo che i cicloni e altri pericoli naturali diventeranno più intensi e frequenti a causa del cambiamento climatico nei prossimi decenni".