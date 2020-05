Piazza Affari euforica dopo il collocamento del Btp Italia: +3,26%

Vola Milano e con lei le altre piazze europee. Troppo ghiotte le notizie che arrivano in primis dall'America con la scoperta che la prima fase vaccinale sta dando buoni risultati: le persone testate, infatti, sviluppano gli anticorpi contro il Coronavirus. Troppo presto per cantare vittoria, ma una gran bella notizia. Anche nel nostro Paese le notizie sono confortanti: il collocamento del Btp Italia ha ottenuto ottimi risultati. Per questo, Milano chiude a +3,26%, "maglia nera" di un'Europa in cui Francoforte e Parigi registrano rialzi superiori al 5%, Londra e Madrid abbondantemente oltre il 4%. Buone nuove anche sul fronte spread: il differenziale tra btp e bund si riduce a 219, con il rendimento sceso all'1,68%.