Bolsonaro all’angolo, il Covid-19 si aggiunge alle inchieste

Di fronte a un'indagine penale che potrebbe estrometterlo dal suo incarico, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro sta corteggiando i mediatori del potere politico che una volta ha definito corrotti nel tentativo di sopravvivere a una crisi aggravata dalla sua gestione dell'epidemia di coronavirus.

Le drammatiche dimissioni del mese scorso del ministro della giustizia di Bolsonaro, che ha accusato il leader dell'estrema destra di cercare di intromettersi nelle indagini della polizia, hanno dato luogo a un'indagine autorizzata dalla Corte Suprema, che potrebbe mettere alla prova l'esasperata coalizione del presidente.

I persistenti tentativi di Bolsonaro di minimizzare l'epidemia di coronavirus in Brasile - che ora ha la peggiore epidemia di qualsiasi altra nazione in via di sviluppo - hanno danneggiato la sua popolarità tra gli elettori e hanno messo gli ex alleati politici contro di lui.

Questa settimana, il miglior procuratore brasiliano sta interrogando i ministri sul cambiamento della polizia federale da parte di Bolsonaro. Con due dei figli di Bolsonaro che devono affrontare indagini penali e del Congresso, i critici lo accusano di cercare di proteggere la sua famiglia mettendo gli alleati a capo della polizia federale a Brasilia e nella sua città natale, Rio de Janeiro. Bolsonaro ha definito le accuse false e ha detto che la sua famiglia è perseguitata.

Se la Corte Suprema e i due terzi della Camera dei Deputati vedessero il merito delle possibili accuse di ostruzione alla giustizia e di abuso di potere, Bolsonaro sarebbe sospeso dal suo incarico e sarebbe processato davanti alla corte suprema.

Intanto, Bolsonaro ha iniziato a distribuire posizioni di governo a un gruppo di partiti di centro-destra soprannominato il "Centrao", o "Big Center", sperando di erigere un firewall contro qualsiasi spinta per rimuoverlo.

Tuttavia, questi partiti appaiono divisi al loro interno, rendendo più difficile per Bolsonaro mettere insieme una coalizione al volo. E nel suo tentativo, ha buttato all'aria una promessa di campagna elettorale per porre fine all'accordo politico.

Anche se ci riuscisse, i nuovi alleati potrebbero comunque abbandonare il presidente in massa, come hanno fatto con l'ex presidente Dilma Rousseff nell'ultimo procedimento di impeachment del Brasile di quattro anni fa, hanno detto gli analisti politici.

La situazione di Bolsonaro mostra come la pandemia che sta distruggendo l'economia brasiliana abbia lasciato la politica nel caos, costringendo il presidente ad affidarsi ad attivisti di destra per le strade, ufficiali militari nel suo gabinetto ed ex nemici al Congresso.