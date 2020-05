Impara l’arte e mettila nella blockchain

Garantire l’autenticità di un’opera d’arte è da sempre una delle sfide più difficili per chi opera in questo mercato. I nuovi strumenti tecnologici, però, offrono la possibilità di semplificare questo lavoro, rendendo le autenticazioni certe e tracciabili.



Ne ha parlato nei giorni scorsi, durante il webinar "ArtID, la tecnologia al servizio dell'arte e il security token per finanziare lo sviluppo", Stefano Vablais, fondatore e Ceo di ArtID, azienda con sede a Lugano fondata nel 2016 con lo scopo di creare una nuova generazione di opere d'arte, artisti e collezionisti. Nello specifico, ArtID si occupa di certificazione digitale delle opere d'arte attraverso l’uso della tecnologia blockchain, in modo da garantirne l’autenticità e tracciarne dettagli e transazioni. Le opere dotate di certificato digitale ArtID sono esposte e vendute all'interno di un marketplace che offre agli artisti visibilità a livello mondiale.

Sicurezza in tre mosse

Il progetto di ArtID si basa su tre tecnologie fondamentali: alta definizione, blockchain e intelligenza artificiale. L’artista utilizza l’alta definizione per produrre foto di altissima qualità in grado di valorizzare e rappresentare le opere nel tempo. Le immagini sono successivamente archiviate in un file zip che, grazie alla tecnologia blockchain, non sarà mai più modificabile e diverrà il riferimento per i possessori delle opere.



L’idea fondamentale è che ogni artista, una volta creata l’opera d’arte fisica originale, ne produca immediatamente anche un certificato digitale, creando un archivio irripetibile con una fonte e chiara e precisa.



Nel terzo passaggio entra in gioco l’intelligenza artificiale, grazie alla quale l’acquirente può paragonare, anche a distanza di anni, l’opera d’arte acquistata e in suo possesso con le immagini archiviate subito dopo la sua creazione. In questo modo, può verificare non solo la presenza di eventuali differenze, ma anche la loro natura, se causata da normale usura o derivante da contraffazione.



In più, il certificato digitale non è modificabile ma è facilmente fruibile e trasferibile attraverso un QR code o una semplice stringa di codice. Sta all’artista la scelta della condivisione delle informazioni: può non divulgarle, farlo solo in maniera mirata, oppure renderle pubbliche, come nel marketplace per gli acquirenti.

Il marketplace di ArtID

Quello realizzato da ArtID è un marketplace che può ospitare solo opere dotate di certificato digitale, creando così sia una nuova generazione di opere e di artisti che decidono di dotare le loro produzioni di questo “accessorio”, sia una nuova generazione di collezionisti. Ogni acquirente è in possesso di un wallet, un portafoglio dotato di ArtId Payment Token sufficienti per pagare l’opera. Dopo un’iniziale offerta, venditore e acquirente ricevono le informazioni per la logistica e lo spostamento; una volta in possesso dell’opera, il compratore può, grazie all’intelligenza artificiale, confrontarla con le immagini dell’archivio digitale e successivamente sbloccare il denaro. Il sistema di pagamento consente ovunque trasferimenti, a costo zero e in brevissimo tempo.



Attualmente ArtId possiede un archivio di oltre 1200 utenti, oltre 100 artisti e oltre 1300 opere certificate; l’obiettivo nei prossimi 12 mesi, fa sapere l’azienda, è raggiungere le 100mila opere dotate di certificazione digitale disponibili sul marketplace. Lo strumento per incentivare gli investimenti e fare raccolta per il processo di crescita sono Security Token sotto l'advisoring della società Kreston RS, che possono essere convertiti in ArtId Token per l’acquisto di opere d’arte.