Nessuno si salva da solo: la tecnologia sia leva per la rinascita del Paese

Per prima cosa, vorrei ringraziare ancora una volta tutti i colleghi di Ibm Italia che, con responsabilità e dedizione, nel pieno rispetto delle misure adottate per contenere il contagio, hanno continuato e continuano a lavorare, anche da casa e tra i propri famigliari, per garantire continuità operativa e l’erogazione di servizi essenziali alle aziende nostre clienti.

L’emergenza sanitaria che ci siamo ritrovati ad affrontare, ha cambiato radicalmente e senza precedenti il nostro stile di vita. Non era scontato riuscire ad essere efficienti in un contesto simile. Ma posso dire che le priorità di Ibm erano le stesse prima della pandemia e resteranno uguali anche dopo: assicurare salute e benessere ad ogni dipendente, garantendo la continuità di business nostra e dei nostri clienti. Questa crisi ci ha insegnato molte cose, compreso che ricerca, formazione e innovazione debbono essere una priorità assoluta nell’agenda del Paese. Senza la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, il mondo si sarebbe semplicemente fermato. La ricostruzione su cui ora siamo tutti impegnati, forse non sarebbe stata possibile a causa delle macerie economiche e sociali. E abbiamo compreso anche come il digitale rappresenti le fondamenta della resilienza economica e sociale. Pensate quanto sarebbe più duro il lockdown se non ci fosse la possibilità di sentirsi vicini pure restando distanti.

«Nessuno si salva da solo», ci ha ricordato Papa Francesco in un discorso destinato a segnare la Storia. Ed è con questo spirito che ci siamo messi, come azienda e come esseri umani, al servizio della collettività. A cominciare dall’impiego del supercomputer più potente del mondo, l’Ibm Summit in forze al Dipartimento Usa per l’Energia, che in poche ore è stato capace di individuare, tra gli 8.000 in analisi, 77 composti che potrebbero essere utili ad inibire gli effetti letali del virus. La sua enorme capacità di calcolo, 200 milioni di miliardi di calcoli al secondo, è stata messa a disposizione della comunità scientifica per accelerare la scoperta di una cura e di un vaccino. Summit si è poi unito ad un Consorzio globale, il Covid-19 High Performance Computing, di cui fanno parte anche, tra gli altri, la Nasae il Mit di Boston. In Italia abbiamo unito le forze con Cisco per offrire un aiuto concreto alle scuole. Grazie ai volontari di Ibm e alla piattaforma Webex resa gratuita, oltre 100mila studenti hanno potuto continuare a far lezione da casa. Senza rinunciare a quel prezioso rapporto con i docenti e i loro compagni di classe. I disagi per le famiglie sono tanti e di diversa natura. E questo ci è sembrato un buon modo per aiutarle nella quotidianità.

Ma il nostro pensiero più commosso va ai tanti eroi “normali” che in queste settimane sono stati, sono e saranno in prima linea. Il personale sanitario del Paese si è ritrovato, improvvisamente, a fronteggiare pesi enormi: salvare più vite umane possibile, mettendo a repentaglio anche la propria incolumità. Senza dimenticare lo strazio dei decessi: in tanti si sono fatti tramite verso parenti impossibilitati a dare l’estremo saluto ai loro cari. A volte anche semplicemente avvicinando il loro telefono ai pazienti ormai in sedazione profonda. Nessuno di noi potrà mai dimenticarlo.

A queste donne e uomini, a questi giganti dello Stato, va tutta la riconoscenza mia e di Ibm Italia. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato uno dei più colpiti dall’emergenza e Fondazione Ibm Italia ha voluto fargli sentire la nostra vicinanza anche con una donazione che spero possa aiutarli.

Ma ora la priorità comincia ad essere quella della ripresa economica. Le stime sul tavolo degli analisti finanziari parlano chiaramente di una recessione che oscilla tra il -3,5% e il 15% del Pil nel 2020. Parliamo di centinaia di miliardi e, soprattutto, di migliaia di posti di lavoro. Le aziende italiane hanno bisogno di trovare la strada di una nuova normalità e la tecnologia può fare molto. A cominciare dai servizi erogati in cloud come intelligenza artificiale e blockchain.

Di questa pandemia ricorderemo perfettamente il prima e il dopo. Ma anche il come: come ci siamo arrivati, come l’abbiamo affrontata e come ci ha cambiati. Penso che l’innovazione ha avuto, ha e avrà un ruolo primario: abbiamo capito che senza non è possibile un progresso equo e inclusivo. E senza, non sarà possibile farci trovare più preparati a questi eventi in futuro. Ma perché ciò avvenga, serve un capitale umano adeguatamente formato ed una tecnologia guidata dall’etica.

Sono orgoglioso che Ibm abbia firmato con la Pontificia Accademia per la Vita un importante documento, la Call for AI Ethics, che fissa i punti cardine per un’intelligenza artificiale al servizio del bene comune. Un documento che Papa Francesco stesso ha condiviso e accolto. Ancora una volta, con oltre 100 anni di storia alle spalle, Ibm guarda al domani con dedizione e senso di responsabilità. Perché il progresso porti benefici a tutti e non solo a pochi privilegiati.

* Presidente e amministratore delegato di Ibm Italia