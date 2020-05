L’impegno socialeora tocca alle aziende

«Credo che dalla crisi emergerà con ancora maggiore chiarezza la domanda, già forte, di impegno sociale delle aziende. I ceo dovranno dunque sapersi fare interpreti di questa domanda e trovare risposte che siano coerenti con il proprio settore di business, autentiche e in grado di portare valore ai contesti nei quali operano». Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners Italia, ha dedicato parecchio impegno alla difesa dei diritti delle donne e alla loro crescita professionale.

La tecnologia svolge la funzione di abilitatore e di facilitatore nell’accesso ai servizi per accelerare i tempi di risposta

Cambia il ruolo delle aziende.

Sempre più le aziende verranno valutate e scelte anche in base a questa capacità di portare valore, e non più solo a quella di fornire prodotti e servizi di qualità. E questo non varrà solo per i clienti, ma anche per i partner e gli investitori, e dunque la capacità di un’impresa di avere un ruolo sociale diventerà sempre più un vero e proprio asset strategico.

Come sostenete i vostri collaboratori?

Innanzitutto ci siamo adoperati prontamente mettendo in atto sia tutte le procedure di controllo e prevenzione interne, ma anche dotando i nostri dipendenti di tutte le tecnologie di connessione necessarie, sia per la sede di Milano che di Casarano, per lavorare da casa. Lo abbiamo fatto garantendo così la nostra completa operatività, e quella della nostra Centrale Operativa H24, a supporto dei nostri clienti che anche in queste settimane di emergenza abbiamo assistito sia in Italia che all’estero. Abbiamo infine lanciato una campagna di crowdfunding a favore della Regione Lombardia, che ad oggi supera i 60mila euro e alla quale stanno contribuendo tanti nostri dipendenti.

In quanti riusciranno a conservare il lavoro dopo questa crisi?

Il nostro impegno, in un momento così difficile per il Paese, è anche quello di garantire continuità occupazionale ai tanti uomini e donne di Allianz Partners, che stanno a loro volta assicurando servizi e assistenza ai clienti, a cui va il mio più sentito grazie. Ma ritengo che la nostra realtà sia un interlocutore privilegiato che possa attivamente contribuire anche alla ripresa del Paese, mettendo a disposizione le competenze acquisite in oltre 70 anni di presenza nel settore, grazie alle nostre soluzioni assicurative e di assistenza, abilitate da avanzate tecnologie digitali, applicabili in vari ambiti, viaggio, mobilità ma anche relative alla salute, ambito più che mai al centro di ogni riflessione davvero rilevante per il nostro prossimo futuro.

Oggi è importante portare valore nei contesti in cui si opera

Ma come si concilia l’innovazione tecnologica con il porre la persona al centro?

Nella nostra visione e nella nostra pratica quotidiana la tecnologia ha un ruolo fondamentale, ma svolge la funzione di abilitatore, di facilitatore nell’accesso ai nostri servizi. Serve dunque soprattutto a snellire le procedure, accelerare i tempi di risposta, migliorare l’esperienza dei clienti. Il nostro compito è quello di supportare e assistere persone in momenti di difficoltà, ai quali è necessario garantire non solo risposte pronte, ma anche un interlocutore in grado di ascoltare, rassicurare, consigliare, con quell’atteggiamento di empatia che è prerogativa umana. Questi principi guidano anche il nostro modo di immaginare il domani e il lavoro dei nostri Innovation Center globali, dove creiamo soluzioni in cui la tecnologia, dall’IA alle soluzioni IoT, ha soprattutto il ruolo di liberare tempo da dedicare ai compiti più creativi e ad alto valore aggiunto per trovare le giuste soluzioni per le differenti esigenze, e quindi sarà sempre accompagnata dal fattore umano.

Lei fa parte di Ceo for Life, l’iniziativa che ingloba tutti i ceo che supportano i progetti a favore della vita. Cosa significa?

Significa, in primo luogo, guidare l’organizzazione avendo chiaro in mente che le nostre responsabilità vanno ben oltre il mero perseguimento del profitto. Una consapevolezza rafforzata in me dall’essere a capo di un’azienda che è per sua stessa natura For Life, assistendo i propri clienti ovunque essi si trovino, a casa come in viaggio, garantendo cura e supporto nelle più svariate situazioni, ovunque e in qualunque momento. Significa dunque attenzione alle necessità dei dipendenti, al creare un ambiente di lavoro inclusivo e meritocratico, al rappresentare un valore per le nostre comunità, al diffondere la cultura della sostenibilità. Essere un Ceo For Life significa farsi portatori di una visione allargata, che sappia comprendere i diversi modi con cui un’azienda può contribuire a creare e diffondere benessere e valore per la vita.

Lei è da sempre in primo piano per il supporto al ruolo delle donne.

L’uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma un potente strumento per un futuro pacifico, sostenibile e prospero. Molte le ricerche che lo confermano, tra le più recenti un dato elaborato da McKinsey, secondo cui la parità di genere può valere il 26% in più del Pil mondiale entro il 2025. Le diseguaglianze con cui ancora oggi ci dobbiamo confrontare non trovano dunque giustificazione nei fatti, ma in questioni di natura culturale.

Il “bollino rosa” del Winning Women Institute è la prima certificazione italiana di parità di genere per le aziende

Esiste una soluzione?

Credo sia necessario portare avanti una battaglia culturale, nella quale ho cercato di coinvolgere organizzazioni, aziende, istituzioni, mondo accademico, i giovani, per creare sinergie positive e ampliare il più possibile la platea di ambasciatori di questo messaggio, che considero un messaggio di progresso civile ed economico. Con questo spirito e con questo approccio ho ideato, insieme al Forum per la Meritocrazia, il Premio Valeria Solesin, e ho contribuito alla nascita di iniziative come il Bollino Rosa del Winning Women Institute, la prima certificazione italiana di parità di genere, che ad oggi annovera oltre 10 aziende certificate, tra cui Allianz Partners e che ha ispirato le proposte fatte da InclusioneDonna alle istituzioni per favorire più occupazione e più rappresentanza delle donne.

E in azienda, come si può garantire davvero il gender balance e l’empowerment femmnile?

Il Premio Valeria Solesin è da un quadriennio ormai al centro della nostra agenda. Al progetto dedichiamo un grande sforzo in termini di tempo e di impegno personale. Fa parte integrante delle nostre iniziative di Csr ed è al tempo stesso ispirato a valori etici e morali che hanno le potenzialità per diventare anche fattori di crescita e sviluppo economico. Al Premio posso dire di essere legata anche a livello affettivo, avendomi dato la possibilità di conoscere Luciana Milani, madre di Valeria Solesin, una grande donna che ci sostiene in prima persona, e tantissimi giovani, sono ormai quasi 40 i vincitori, entusiasti portatori di una visione lucida e di un’idea di futuro dove non c’è spazio per pregiudizi e disuguaglianze. Anche quest’anno il montepremi è di ben 30.700 euro, grazie alle aziende sostenitrici che insieme ad Allianz Partners hanno messo a disposizione i 12 premi dell’edizione 2020.