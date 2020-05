Coronavirus, Speranza "Da domani arriva la prova piu difficile"

ROMA (ITALPRESS) - "Io credo che la politica debba dire la verita', le cose sono cambiate in maniera significativa, oggi i casi sono poco piu' di 600, dopo mesi di lockdown il Paese deve rimettersi in marcia, ma ora arriva un momento difficile. Domani arriva la prova piu' difficile, tante persone in piu' saranno in movimento, quindi i comportamenti corretti imparati in queste settimane vanno ancora di piu' rispettati. Domani serviranno questi comportamenti perche' ci saranno piu' occasioni di contagio". A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza a Live non e' la D'Urso su Canale5. "Dopo due mesi - aggiunge - il Paese non poteva restare fermo, ma dobbiamo mantenere il massimo della prudenza. Il virus non e' sconfitto, non e' forte e presente come settimane fa, ma ancora c'e', servono quindi atteggiamenti improntati al massimo rigore e alla massima prudenza". (ITALPRESS). tai/fsc/red 17-Mag-20 23:20