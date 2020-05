«Capi azienda italiani, è ora di cambiare: mettiamo al centro i valori della vita»

Proprio come le imprese costruite sulle fragili basi della gig-economy rischiano di collassare, quelle che hanno mantenuto una rete di sicurezza fatta di lavoratori a tempo pieno fedeli e adattabili hanno più probabilità di farcela. E saranno più pronte a fronteggiare futuri disastri»: non è l’appello di un paleosindacalista rosso, non è la visione appassionata di Mohammed Yunus, non è un’omelia di Papa Francesco. A scandire questa profezia metodologica è un’altra Bibbia, quella del capitalismo rampante anglosassone: il Financial Times. Che in un editoriale pubblicato pochi giorni fa ha preso spunto dalla crisi Covid-19 per riclassificare il decalogo dell’"azienda eccellente" scegliendo come primo comandamento quello di “non concentrarsi sul proprio apparente vantaggio immediato - per esempio in termini di risparmi e tagli - e privilegiare invece l’equilibrio e la tenuta complessiva del sistema di cui fa parte: così facendo contribuirà al bene comune e le tornerà un vantaggio decisivo”.

«Il re è nudo, la crisi lo ha solo fatto finalmente notare a tutti, ma era nudo anche prima», commenta Giordano Fatali (foto accanto), fondatore e presidente di Hrc Community e promotore di Ceo For Life, il movimento di pensiero e cultura d’impresa che ha già aggregato oltre cento capi-azienda attorno ad un principio basilare: «Quel che stiamo facendo nelle nostre aziende – così lo sintetizza Fatali - è per la vita, a favore dei valori e degli interessi della vita umana nel suo insieme, oppure no? Il problema più grande del sistema economico contemporaneo – non mi va di chiamarlo capitalismo, come se esistesse un altro modello che in realtà non c’è - è di aver smesso di domandarci il perché delle cose, abdicando ai veri valori del nostro essere società. Abbiamo sempre agito al 99,9% per il solo profitto, malgrado tutto e a scapito di tutto».

Ceo for life vuole mettere in comune le esperienze come in una piattaforma

Già: ma non è il mercato, con le sue leggi indiscutibili, ad attrarre tutti verso il massimo della competizione sui risultati, pena l’emarginazione e addirittura il fallimento? Anche no, a guardare gli indicatori più sensibili. Per esempio, Blackrock – il più grande investitore finanziario globale che ci sia – ha formalizzato ormai da mesi che non destinerà più i soldi che gestisce ad aziende irrispettose dei principi della sostenibilità ambientale, sociale e della buona governance aziendale (in sigla: ESG). E tutti gli studi econometrici degli ultimi dieci anni rivelano che, tra le società quotate, quelle che applicano questo criteri gestionali "etici" hanno reso in media lo 0,4% di più all’anno.

Quindi si potrebbe dire che la risposta a queste nuove esigenze – di cui la crisi del virus ha reso più evidente la forza, rivelando quanto sia impotente la struttura imprenditoriale "classica” di fronte ai cigni neri – “paga” anche in termini borsistici.

Ma allora la nuova formula può essere prescritta da nuove regole istituzionali oppure, nonostante l’apprezzamento che le società più ligie ricevono in Borsa, è una risposta che deve nascere dal basso?

«Ceo for life è una risposta culturale e di comunità a questa domanda», risponde Giordano Fatali, che nell’ultimo in gennaio al Vodafone Village ha riunito circa 400 tra amministratori delegati e direttori generali a discuterne (vedi la foto nella pagina precedente). «La debolezza e la fragilità del sistema c’erano già prima del virus. E infatti viene da lontano anche l’idea fondante di Ceo for Life, che condivide i valori su cui Hrc Community ha raccolto oltre 500 associati, in quindici anni, tra tutte le più importanti aziende italiane. La domanda alla quale costruiamo, con i fatti, la risposta di ogni giorno è come recuperare anche nell’attività d’impresa i valori veri, quelli legati alla vita. Senza riuscirci, in futuro dovremo fronteggiare non un solo virus ma tanti virus, biologici e non, e se non saremo pronti a reagire andrà sempre peggio».

Attenzione, però: non c'è nulla di millenaristico e apocalittico, in tutto questo, e c'è invece molto di concreto. Gli amministratori delegati che hanno aderito e stanno aderendo a Ceo For Life mettono a fattor comune le rispettive esperienze nel vasto mondo della responsabilità sociale dell’impresa (la famosa Csr, un concetto che ha più di vent’anni) e in generale nella solidarietà. Fanno sana comunicazione.

«Significa che ciascuno fa sapere agli altri quel che fa, stringe accordi, alleanze, allarga la base del volontariato che sempre anima le varie iniziative, trasforma quel che potrebbe restare un episodio, ancorchè bello, in un anello virtuoso di una catena di positività», sintetizza ancora Fatali. Che è poi anche il senso della coverstory di questo numero di Economy: dare voce ai capi di quattro aziende importantissime, globali e molto radicate in Italia - Allianz Partners, Ibm, Edenred e Toyota - interpellandoli appunto su questi temi, non su quelli convenzionali dell’informazione economica. E mostrare quanto sia evidente la loro convergenza, collaborativa e non competitiva, nel sostegno dei valori comuni.

«Sì, questo è un po' il nostro manifesto culturale - ribadisce Fatali - Ci proponiamo di promuovere il rispetto per la vita in tutti gli ambiti, non vogliamo diventare una nuova e bella realtà della charity ma diventare una piattaforma globale della Csr, che spazi dall'ambiente al sociale, responsabilizzando i Ceo - perchè sono loro che in azienda hanno l'ultima parola e fanno accadere le cose, per competenza e per ruolo. E vogliamo diventare un acceleratore e un aggregatore di questo fenomeno diffuso».

Perché Hrc? Per l'esperienza di comunità - da subito non "solo" tra direttori del personale ma anche tra capi azienda - «che ci agevola il compito di mettere a fattor comune le singole esperienze e condividere il principio guida. Non basta la Csr classica, dobbiamo abbracciare tutti la logica secondo cui prima di ogni altro obiettivo, compreso il profitto, viene l'essere umano».

«Perché il mondo si è trovato impreparato al Covid? - conclude Fatali - perché ognuno, Stati e imprese, faceva per conto suo, ignorando i rischi e minimizzando le precauzioni. Noi di ceo For Life vogliamo dare il nostro contributo, tutti insieme - e farlo sapere, per accrescere la massa critica delle iniziative - affinchè questa logica sbagliata resti definitivamente alle nostre spalle».