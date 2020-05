Vincenzo boccia: «Dobbiamo ritrovare fiducia l’intero sistema agisca e reagisca con orgoglio»

«Per superare la crisi occorre un grande e corale senso di corresponsabilità, una grande coesione nazionale sui fini, per la ricostruzione dei fondamentali economici del Paese. E occorre la sensibilità sociale che deve permetterci di fare un salto di qualità e diventare un modello per l’Europa: un’Italia come avanguardia culturale della nuova visione e missione d’Europa oltre che essere centrale tra Europa e Mediterraneo anche quale ponte verso l’Africa» : Vincenzo Boccia, presidente della Confindustria fin quando l’assemblea generale del 20 maggio prossimo esprimerà il voto di ratifica sulla nomina del successore designato Carlo Bonomi, ha le idee chiare e certo una forte apprensione di chi ogni giorno può, come pochi altri, misurare la profondità della crisi in atto e prevederne tutti gli effetti.

Occorre combattere con tutti i mezzi possibili affinché la recessione dell’economia non si trasformi in depressione

Presidente, la crisi del virus ha ricordato a tutti quanto precario sia l’assetto del sistema economico imperniato sulla socialità globale. Ma così è e ce lo dobbiamo tenere, correggendolo magari per prevenire il ripetersi di casi simili. Ma correggendolo come?

Questi temi sono oggetto di riflessione da prima che la pandemia da coronavirus li rendesse così terribilmente attuali. Con il Manifesto di Assisi promosso con Symbola da Ermete Realacci - e che vede tra i primi firmatari Ettore Prandini, Francesco Starace, Catia Bastioli, me e i padri francescani Mauro Gambini ed Enzo Fortunato – abbiamo prefigurato una Società che metta le persone e le imprese al centro dell’economia. Dobbiamo lavorare – si legge in un passo della versione aggiornata – perché la necessaria ripresa della vita, nel nostro come in altri Paesi, sia orientata a valorizzare un’economia e una società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro. Come auspicato anche dal Presidente Mattarella dobbiamo tornare ad essere capaci di sognare e sperare. Alla politica il compito di trasformare le speranze in certezze con scelte adeguate.

Le parti sociali sappiano essere responsabili dimostrando di voler sostituire il confronto allo scontro

La crisi delle imprese non sembra ancora aver trovato la necessaria comprensione in Italia, ad esaminare le misure attuali e annunciate dal governo. Perché e cosa fare?

Che cosa fare è ormai chiaro a tutti, dentro e fuori il governo: combattere il virus con tutti i mezzi possibili e allo stesso tempo evitare che la recessione dell’economia si trasformi in depressione. Vuol dire far arrivare subito liquidità alle imprese i cui fatturati, in alcuni casi, sono vicini allo zero. Il governo ha potenziato il Fondo di garanzia, come anche da noi suggerito, e ha disposto d’intesa con il sistema creditizio che si desse il via alla concessione di prestiti mirati alla sopravvivenza dell’apparato produttivo. Come si può capire, il punto fondamentale è la velocità con cui questi fondi arriveranno alle imprese. Su questo si gioca la grande sfida di questi giorni. Su questo e sulla capacità di ripartire con regole chiare e condivise che mettano al sicuro i lavoratori e consentano alle imprese di salvaguardare mercato e occupazione.

Sul fronte specifico del lavoro e dei suoi diritti, si registrano tante varie deduzioni. Che si lavorerà tutti in smart-working, che conterà sempre di più l’area digitale (più ancora di quanto non si dicesse…) ma cosa va realmente ripensato?

Ritornare ai fondamentali, avendo chiara una idea della società e del ruolo sociale delle imprese. Non si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioramento ambientale. Ecco, occorre rimettere l’economia reale al centro dell’attenzione dei governi, come Confindustria tra l’altro sta invitando a fare in Italia e in Europa con i colleghi di BusinessEurope. Comprendendo una volta per tutte che l’industria – manifatturiera, del mare, delle costruzioni, del turismo, della cultura - è la soluzione dei problemi e mai la causa. Tutte le attività andranno ripensate nella cornice della sostenibilità. Una sostenibilità che per essere a sua volta “sostenibile” dovrà necessariamente essere declinata in forma economica, sociale e ambientale. Perché le tre opzioni si completano e si rinforzano a vicenda. Del resto in questo siamo protagonisti in Europa, primi nello sviluppo dell’economia circolare.

La crescita è uno strumento e non un fine: deve sviluppare occupazione ed eliminare le diseguaglianze tra persone, territori e imprese

La necessità di collegare più direttamente la ripresa delle attività consuete e del consueto benessere con un più stabile e sicuro coinvolgimento in esse degli imprenditori nel processo decisionale e dei lavoratori nella redistribuzione del loro reddito sembrano insieme due esigenze più condivise ma meno preparate. Che ne pensa?

Diciamo da sempre, e nelle Assise di Verona del 2018 lo abbiamo ribadito con forza, che l’obiettivo deve essere migliorare la Società, ridurre ed eliminare le diseguaglianze tra persone, territori e imprese. La chiave del successo è la crescita che diventa uno strumento e non un fine e va a sviluppare l’occupazione. Questa visione risulta oggi quanto mai attuale. Soltanto l’impresa, il luogo del lavoro, può produrre quel reddito capace di garantire a tutti una vita dignitosa e lontana dal bisogno. Lo diciamo per l’Italia e vale per l’Europa che oggi si trova a dover affrontare una prova di prima grandezza nell’apprestare le risorse e gli strumenti che – comunque si vorranno chiamare - serviranno a rilanciare l’economia di un mercato che deve restare il più ricco e apprezzato del mondo. Con i sindacati abbiamo stretto il Patto della Fabbrica anche per lanciare il messaggio che nei momenti più delicati le parti sociali sanno essere responsabili dimostrando di voler sostituire il confronto allo scontro. Questo metodo, che consente di individuare fini comuni e perseguirli con coerenza, potrà essere particolarmente utile in questa fase della vita nazionale. È un’opportunità che andrebbe colta e coltivata con il massimo dell’attenzione. Occorre ritornare a quello spirito del Dopoguerra che era passare dagli interessi alle esigenze del Paese e recuperare la mission che i padri costituenti ci hanno indicato nel primo articolo della nostra costituzione: “L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro “. Il lavoro era ed è il fondamentale, l’obiettivo Paese determinante per la sua coesione. Vale per l’Italia e vale per l’Europa.

Il turbocapitalismo dei Ceo ha visto per decenni premiare le aziende che sapevano tagliare posti incrementando produzione e redditività, e inseguendo così le “lepri” asiatiche. È una strana festa del lavoro, quella che viviamo in questo periodo di distanziamento. Cosa possiamo dire su questa storia recente?

Un obiettivo che abbiamo un po’ perso di vista, in Italia più che altrove, è l’aumento della produttività: condizione necessaria a tenere alta la capacità competitiva di un’impresa e di un Paese. Ma la competitività non si può difendere solo all’interno dei cancelli della fabbrica, dove le imprese hanno fatto grandi innovazioni soprattutto attraverso le opportunità di Industria 4.0. Occorre che agisca e reagisca l’intero sistema, creando le condizioni di contorno che sono fondamentali all’incremento della produttività. Ci riferiamo alla pesantezza della burocrazia, ai tempi lunghi della giustizia, a un apparato di regole asfissiante, a tutti quei lacci e lacciuoli la cui pericolosità si denuncia da sempre senza riuscire a liberarsene. Da questa crisi si esce con più investimenti in infrastrutture, formazione, scuola, innovazione. Dobbiamo ritrovare fiducia e orgoglio. Nessuno potrà tirarsi indietro.