Corrado Passera: «Nessuno si salva da solo, serve un piano di investimenti europeo»

«Gestire bene anche la più grave delle emergenze si può, ma per riuscirci occorre aggiustare in parallelo tutte e quattro le ruote della macchina Italia: contenere il contagio, rafforzare le strutture sanitarie e assistenziali, assicurare la sopravvivenza finanziaria di famiglie e imprese e rilanciare l’economia. Perché ciò succeda serve: una regia unica, la centralizzazione dei dati, una comunicazione insieme trasparente ed coinvolgente , norme straordinarie per la distribuzione degli aiuti, per gli acquisti di emergenza, per l’accelerazione degli investimenti, …»: Corrado Passera è anche lui a casa, lavora da remoto quanto e più di prima allo sviluppo della sua Illimity Bank, ma segue con la passione di sempre la gravissima crisi, insieme sanitaria, sociale ed economica che il Paese sta attraversando. L’ex ministro dello Sviluppo Economico nel governo Monti nonché già amministratore delegato di IntesaSanpaolo e prima di Mondadori, Olivetti, Nuovo Banco Ambrosiano e Poste Italiane - sempre con successo - ha proposto un piano d’intervento, Reopenitaly.it, su cui ha raccolto vasti consensi ed una visione di come il capitalismo potrà evolvere all’indomani della crisi.

Andiamo con ordine: come se ne esce?

Con ordine appunto e gestendo in contemporanea la doppia crisi sanitaria ed economica. Mettendoci in condizione di monitorare – ma sul serio – le dinamiche del contagio, adeguando le nostre strutture sanitarie e assistenziali per gestire eventuali recrudescenze del contagio e permettendo al contempo di tornare a curare tutti coloro che ne hanno bisogno: negli ultimi due mesi non è stato così. I soldi per sopravvivere vanno fatti arrivare sul serio a famiglie e imprese. Così si può avviare anche la Fase 2: la riapertura. Ma tutto sarebbe inutile se non venisse anche riavviata una nuova fase di crescita sostenibile dell’economia. Ciò è tanto più vero in un Paese come l’Italia gravato dall’alto debito pubblico e dalla crescita economica troppo lenta da tanti anni.

Prima leva da muovere?

Fortissimi incentivi agli imprenditori che investono, assumono, aumentano il capitale della loro impresa o la aprono a operazioni di aggregazione. Aiuti reali ai settori più colpiti come il turismo e semplificazioni straordinarie ai settori che possono trainare filiere importanti come i grandi lavori. Tra poco i mercati ci chiederanno dove prenderemo i soldi per ripagare un debito che si avvicinerà al 170 per cento del Pil. Ma per ripartire veramente servirà un macropiano di investimenti in infrastrutture, innovazione e istruzione: un grandissimo programma pluriennale di investimenti federali con cui ricostruire l’Europa, rimettere in moto l’Unione e salvarla. Nessuno si salva da solo, non solo l’Italia.

Questo però non è precisamente l’orientamento comune in Europa…

Dovremo costruire una solida alleanza con i Paesi che credono nel rilancio europeo: non si tratta tanto di richiamare i nostri partner alla solidarietà, ma piuttosto convincerli che solo in quel modo si può promuovere l’interesse comune: il nostro benessere e la nostra sovranità.

Un interesse comune contrastato dalla non comune proporzione del debito. E c’è chi dice che sarebbe ora di cancellare almeno in parte i debiti del passato.

Sono contrario a richiedere forme di mutualizzazione di debiti pubblici accumulati nel passato. Dobbiamo fare grandissimi nuovi investimenti “federali”, questo sì, cioè selezionati, gestiti e finanziati a livello comunitario: poco importa se attraverso Eurobonds o Bei. Se cominciamo a parlare di debiti nazionali passati si bloccherà anche il discorso sui debiti federali futuri. Solo se riattiveremo la crescita attraverso i nuovi investimenti saranno sostenibili sia i vecchi che i nuovi debiti.

Ma quale sarebbe il giusto ammontare degli investimenti necessari?

Non qualche centinaio di miliardi, ma qualche migliaio di miliardi di euro in pochi anni. Gli Eurobond sarebbero veri titoli a rischio zero: sono certo che i mercati finanziari mondiali potrebbero assorbirne per molti trilioni. Potremmo essere non solo l’economia più forte e dinamica al mondo, ma anche quella più sostenibile, innovativa, verde. Potremmo essere esempio di capitalismo responsabile e di una qualità della vita altrove sconosciuta. Paradossalmente l’attuale crisi ci offre una opportunità formidabile.

E se non sapessimo coglierla?

Saremmo vaso di coccio tra le grandi potenze, avremmo i populisti al governo e la recessione diventerebbe depressione in molti Paesi. Il Novecento ci insegna che dalle crisi non gestite sono nate le dittature e le guerre.

A proposito, torniamo all’attuale, deludente gestione dell’emergenza. Alternative?

Quelle che dovrebbero appunto essere dettate dall’emergenza. Le famiglie che hanno perso il reddito dovrebbero ricevere un aiuto d’emergenza con una semplice autocertificazione e con un Postepay intestato al codice fiscale dei richiedente. L’autocertificazione dovrebbe valere anche per le imprese: chi ne abuserà verrà poi perseguito, ma ora dobbiamo evitare la morte di tante aziende oneste che non hanno la liquidità per sopravvivere e per mantenere i propri dipendenti.

Un possibile provvedimento di spinta?

Una super ”Industria 4.0”, una super Ace, risorse “illimitate” al Fondo Centrale di Garanzia. Interventi ambiziosi e coraggiosi che si ripagherebbero certamente. Pensi all’effetto che potrebbe avere anche in termini di attrazione di investimenti esteri se dicessimo che le imprese che investono, assumono, patrimonializzano oltre un certo livello pagano zero Ires per enne anni !

Ma passiamo al tema del lavoro. La crisi pandemica insegna che la globalizzazione ha vissuto una stagione di forzature e accelerazioni da riconsiderare. In che modo?

In quasi tutti i settori la chiave del successo sarà sempre più l’innovazione ed è per questo che dobbiamo concentrare enormi investimenti in infrastrutture digitali, ricerca, rinnovamento tecnologico, istruzione e formazione. La globalizzazione non si fermerà, ma in parte cambierà faccia: molte delocalizzazioni perderanno significato sia per il ridursi del vantaggio di certi Paesi nel costo del lavoro sia per la rischiosità dimostrata da talune filiere di fornitura. L’Italia rimane uno dei Paesi che maggiormente possono avvantaggiarsi della globalizzazione e che ha maggiormente da perderci da ostacoli al commercio internazionale.

Ma quanto dovrà cambiare il lavoro del nostro futuro?

Quanto sta già cambiando! E lo farà sempre più velocemente. Sarà normale cambiare più di una volta lavoro nella propria vita e dobbiamo fin d’ora sapere che qualsiasi formazione diventerà presto obsoleta. In questo nuovo mondo del lavoro è fondamentale adeguare i sistemi di istruzione e di formazione continua: serve dotare i giovani più di metodo, di curiosità e di senso critico che di nozioni. Inoltre il meccanismo dell’apprendistato va valorizzato al massimo: abbiamo una buona legge che va però finanziata adeguatamente e alla quale vanno tolti i limiti di età. Infine il sistema di welfare va ridisegnato per tener conto che più volte nella vita bisognerà dedicare del tempo alla formazione e all’aggiornamento.

Nessuna autocritica da parte del turbocapitalismo che negli ultimi vent’anni ha sempre brindato al taglio dei posti di lavoro?

Non è ancora abbastanza. Si percepisce maggiore sensibilità a questi temi, ma spesso si tratta ancora di atteggiamenti di facciata. Il neoliberismo e il cosiddetto turbocapitalismo finanziario hanno dimostrato tanti loro limiti, ma la convinzione acritica che il mercato ha sempre ragione e sa autoregolarsi è dura a morire. Certamente il neoliberismo che ha posto il profitti di breve termine come suo unico obiettivo ha dimostrato tutti i suoi limiti in un’ottica di futuro e di sostenibilità. Ma per correggerne gli eccessi sarebbe già molto utile se non addirittura sufficiente utilizzare correttamente le norme che già esistono: ad esempio, quelle antitrust, quelle sulla privacy, quelle contro i paradisi legali. Applicandole con coraggio, la maggior parte delle esasperazioni del capitalismo si correggerebbero. I brindisi ai tagli occupazionali sono spesso legati alla pericolosa visione di breve periodo che da tempo domina molta parte dell’economia e della finanza. Per non parlare della politica.