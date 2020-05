Nuovo codice della crisi d'impresa, è tutto da rifare

In un momento come quello attuale molto si scrive riguardo alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19 e, in particolare, riguardo alle politiche che dovrebbero essere intraprese per affrontarla al meglio.

Ci sono tuttavia alcuni aspetti che vengono scarsamente dibattuti e che risultano altrettanto fondamentali, quale l’efficacia del nostro attuale impianto normativo a garantire la migliore gestione da parte delle imprese delle contingenze create dal virus stesso.

In particolare, tale impianto dovrebbe risultare idoneo non solo a migliorare la gestione della crisi d’impresa, ma anche ad evitare semplicemente di peggiorare una situazione già di per sé delicata.

Già molto tempo prima del Covid-19, gli esperti dibattevano riguardo all’effettiva efficacia sia della vecchia legge Fallimentare, tuttora in vigore, che del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell'Insolvenza, la cui entrata in vigore è stata momentaneamente rinviata, nel fornire strumenti utili alla sopravvivenza, alla continuità e, non meno importante, al rilancio delle società colpite dalla crisi.

Considerando la straordinarietà delle dinamiche che le imprese dovranno affrontare a causa del virus, come possono le due normative di cui sopra risultare ragionevolmente idonee a garantire la migliore gestione del nuovo scenario se già questa stessa efficacia era dibattuta in precedenza? E, soprattutto, come possono esserlo se le relative norme sono state declinate partendo da situazioni e attese completamente diverse da quelle attuali?

Come sappiamo il legislatore interviene quasi sempre a posteriori perché lo stesso prende le mosse dal manifestarsi di quelle necessità e di quelle esigenze che richiedono una nuova previsione.

Mai come oggi dovremmo tuttavia tentare di anticipare i tempi, analizzando con spirito critico l’attuale normativa vigente, valutando prospetticamente gli strumenti in essa contenuti in funzione della crisi da Covid-19 e, nella probabile eventualità di non considerarla adeguata, avviando un nuovo iter legislativo basato sulle previsioni di quelle che saranno verosimilmente le necessità e le contingenze nel prossimo futuro, senza attendere di porsi il problema ex post.

Del resto, tardare può rivelarsi disastroso, come d’altronde si è già rivelato in passato.

Prendiamo come esempio la crisi del 2008. Nonostante l’impianto della Legge Fallimentare avesse appena subito una notevole modifica (iter avviato nel 2005 e concluso nel 2007), le riforme non si sono dimostrate all’altezza della crisi di liquidità che ha attanagliato il nostro Paese negli anni successivi; in tale periodo sono state innumerevoli le aziende fallite non per crisi legate alla loro attività, ma per le tensioni finanziarie e le difficoltà connesse all’accesso al credito. In un simile frangente, la prima riforma utile della legge fallimentare è intervenuta nel 2012, ben quattro anni dopo l’inizio della crisi, troppo tardi per migliaia di aziende che non hanno avuto la possibilità di accedere a strumenti legislativi maggiormente congeniali al nuovo contesto economico.

Per quanto sia evidente che l’impianto normativo non contenga la soluzione alla crisi, il fatto che gli strumenti forniti dalla disciplina di riferimento siano funzionali alle specificità del contesto può essere determinante nella riuscita di qualsiasi strategia di risanamento e rilancio delle imprese.

Considerando che tali previsioni definiscono il funzionamento sistemico di gestione della crisi del nostro Paese, affrontare la crisi Covid-19 senza un nuovo impianto regolamentare che consideri una situazione completamente stravolta rispetto al passato è un rischio che non possiamo permetterci di correre.