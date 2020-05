Nell’e-commerce del fashion è di moda la solidarietà

Da molti anni sono cliente di una rete di servizi per l’abbigliamento, la moda, la casa e il design, ma non mi ero mai interrogata su chi ne fosse l’artefice. Fino a quando, a seguito della pandemia e dei suoi esiti sul mondo dell impresa ho ricevuto una mail personalizzata da parte dell’AD dell’impresa, che ha una connotazione globale ma ha il suo quartier generale in un piccolo paese dell’Emilia Romagna. Yoox è stata fondata nel 1999 da un giovanissimo imprenditore Federico Marchetti in un garage. Federico ha inviato a dipendenti e clienti una lettera piena di consapevolezza, di responsabilità, di accettazione delle sfide del presente e di valori condivisi. Sin dalla fine di febbraio, ancora prima dell’emergenza conclamata, Marchetti - anticipando gli eventi - si è impegnato a sostenere lo Ieo nel percorso di aiuto ai malati oncologici o affetti da altre malattie croniche affini che rischiavano di passare in seconda linea per il concentrarsi degli interventi filantropici pubblici e privati sul fronte drammatico della pandemia Sulla stessa linea di valorizzazione dello spirito di comunità ha sostenuto il Ministero della Pubblica istruzione nel promuovere l’home schooling, anche in questo caso anticipando quello che si sarebbe rivelato un bisogno imprescindibile. La curiosità mi ha spinto ad approfondire la conoscenza dell’impresa e con una serie di telefonate ho scoperto che i dipendenti, anche quelli dei call center dislocati all’estero, condividevano in pieno con entusiasmo i valori del fondatore. La lettera che abbiamo ricevuto si chiude con un’immagine romantica ed evocativa che è un messaggio di forza e di salvezza: un cavallo che nell’oscurità porta in salvo una persona. Chapeau, Federico, sei una speranza per il futuro ed io adoro indossare i tuoi abiti, non sono solo belli, ma pieni di gioia. L’immagine è quella del disegno “Storms always end. Hold on tight” di Charlie Mackesy.



