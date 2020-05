Come diceva il consulente e saggista americano William Edwards Deming, «Senza dati, sei solo un’altra persona con delle opinioni». Così, a certificare che in Italia non ci sia nulla di più statico delle retribuzioni, interviene l’ultima edizione del Salary Outlook di Job Pricing, la specializzazione di JobValue Human Capital Consulting dedicata alla consulenza aziendale in ambito Total Reward.

«Purtroppo, ormai da diversi anni, ci troviamo a commentare un andamento stagnante», spiega a Economy Alessandro Fiorelli, amministratore delegato di Job Pricing. Dal 2014 a oggi, infatti, le retribuzioni medie sono cresciute di un misero 2,1%. E nell’ultimo anno, il 2019, di un ridicolo 0,3%. «La ragione principale è la bassa produttività. Con livelli del costo vita sostanzialmente allineati con Germania o Francia, la retribuzione media di un lavoratore da noi, ovvero 29.352 euro, è di quasi 10mila euro inferiore a quella di un lavoratore tedesco e di circa 8mila rispetto a uno francese».

Eppure, contrariamente a quanto verrebbe istintivamente di pensare, i più penalizzati non sono i lavoratori con la qualifica più bassa. Anzi: «I dati ci dicono che negli ultimi 5 anni i dirigenti sono stati quelli più penalizzati», sottolinea Fiorelli. Stando ai dati del Job Pricing Salary Outlook, nel 2019 le retribuzioni medie in Italia sono cresciute molto poco (+2,1%), ma solo la retribuzione annuale lorda (Ral) dei dirigenti è diminuita del 4,7%. «E anche prendendo in considerazione la Retribuzione globale annua, sebbene la loro parte variabile sia più pesante di quella di tutte le altre categorie, la situazione resta negativa solo per i dirigenti». Che hanno “incassato”, se così si può dire, un -1,3%. «Considerando che l’inflazione nello stesso periodo si è assestata al 2,3%, questo vuol dire che i dirigenti hanno avuto una perdita secca di potere di acquisto», continua l’a.d. Di Job Pricing. «Le motivazioni sono da collegarsi soprattutto a tre fattori: negli ultimi dieci anni molti manager di lungo corso (e con stipendio elevato) sono stati sostituiti da colleghi più giovani con pacchetti meno ricchi; la crisi ha comunque posto il focus sull’esigenza di “calmierare” gli stipendi del top management; fra i manager l’utilizzo della qualifica dirigenziale è sempre meno diffusa, soprattutto nelle start-up e scale-up».

La retribuzione media aumenta al crescere della dimensione dell’azienda: si va dai 25.896 euro per quelle con meno di 10 dipendenti ai 36.743 per quelle con più di mille dipendenti. «La cosa non sorprende in fondo», commenta Alessandro Fiorelli: «Le aziende più grandi, spesso multinazionali, sono quelle che hanno più risorse da un lato e che dall’altro competono maggiormente per risorse qualificate. La leva retributiva è molto forte come strumento sia per mettere fuori mercato i talenti che si hanno, sia per andare a “caccia”. A questo si aggiunga che la maggior parte delle grandi aziende sono in aree (si pensi a Milano, ma anche a Roma) dove la media degli stipendi è più alta anche per le piccole e medie aziende e pertanto l’intero mercato retributivo viene spinto verso l’alto».

E poi c’è il capitolo benefit. Smartphone, auto aziendale, pc, carta di credito, rbuoni pasto, alloggio, copertura delle spese mediche, piani previdenziali integrativi, consulenze fiscali, borse di studio, convenzioni e acquisti agevolati: si tratta di elementi che compaiono sempre più spesso nella parte variabile della retribuzione. «I benefit ed il welfare stanno diventando sempre più parti essenziali nella costruzione dei package retributivi», spiega ancora Fiorelli. «Ovviamente i dirigenti sono quelli che ne godono maggiormente, ma la cosa interessante, che si conferma anno dopo anno, è la crescita molto significativa anche per i quadri, gli impiegati e perfino per gli operai. Da questo punto di vista le recenti normative che consentono di decontribuire e defiscalizzare una parte della retribuzione, se erogata in forma di welfare, stanno dimostrandosi molto efficaci. A me sembra una cosa molto positiva, visto che consente alle aziende di risparmiare e accresce il potere di acquisto dei lavoratori. Per questo, c’è da augurarsi che le ultime resistenze sul fronte sindacale, che hanno rallentato la diffusione dello strumento, siano ormai state definitivamente superate... anche se non ci scommetterei».