LA MIA FASE 2/ Gavin (Cool Head Europe): così ripartiamo con una marcia in più

La nostra azienda sviluppa sistemi di refrigerazione professionale per il canale Ho.Re.Ca, così come per il settore farmaceutico e sanitario. Siamo nati a gennaio 2010 e, in 10 anni di vita aziendale, quello dovuto al Covid-19 è stato il primo stop che abbiamo avuto in termini di crescita del fatturato.

La differenziazione dei mercati e una percentuale di export pari al 40% all’inizio ci ha aiutato, perché quando l’Italia si è fermata abbiamo continuato a lavorare con i nostri clienti all’estero, ma con l’andar del tempo anche i mercati esteri si sono bloccati ed il bilancio provvisorio di questi ultimi mesi ci dice che abbiamo avuto un sensibile calo rispetto allo stesso periodo del 2019.

A volte però avere la possibilità di fermarsi a riflettere può essere utile. Infatti pur non avendo mai interrotto le nostre attività e la qualità dei nostri servizi, grazie all’impegno incondizionato e alla dedizione di tutto il nostro team, questa fase a regime ridotto ci ha permesso di concentrarci sullo sviluppo di progetti su cui non avevamo il tempo di ragionare in maniera strutturata. In questo modo siamo riusciti aprire alcuni fronti nuovi a cui eravamo interessati, mettendo a punto una strategia che ci aiuterà ad affrontare meglio questa fase 2.

Anzitutto abbiamo differenziato la distribuzione delle nostre linee di prodotti aprendo un nuovo canale e-commerce. Questo ci sarà utile per metterci al passo con la brusca virata sui canali online dettata dalla pandemia, ma crediamo che al giorno d’oggi sia utile per essere più competitivi sul mercato in generale.

Un altro punto riguarda il percorso di internazionalizzazione che ci vede impegnati da qualche anno. Siamo riusciti a concludere infatti l’apertura di una nuova sede in Grecia e questo ci permetterà di consolidare la gestione diretta del mercato, differenziando ulteriormente la nostra presenza all’estero, con una ottimizzazione dei processi logistici nei confronti dei paesi dell’Est Europa e del Middle East.

In parallelo stiamo pensando ai nostri clienti e a come differenziare l’offerta, non solo in termini di prodotti ma anche di servizi. Per quanto riguarda i prodotti ad esempio, abbiamo aumentato lo stock per poter rispondere all’impennata di richieste che siamo sicuri arriverà dal mercato nei prossimi mesi, offrendo una buona varietà di prodotti. In termini di servizi invece, ci stiamo impegnando per andare incontro alla probabile mancanza di liquidità che avrà il mercato, offrendo soluzioni nuove di carattere finanziario, come la possibilità di noleggiare i nostri prodotti, e dando la possibilità di accedere ad opportunità di tax credit ai nostri clienti.

Certamente non immaginavamo uno stop delle attività di questo tipo, ma personalmente sono convinto che a fare la differenza sarà la capacità di sapersi adattare a questo contesto. Le aziende che sapranno farlo velocemente riusciranno a ripartire con una marcia in più, perché è un percorso che volenti o nolenti ci porta ad evolvere i nostri modelli, con l’augurio che il settore si riprenda per tonare ad una sana e rispettosa competizione.