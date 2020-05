Il lockdown all’italiana, l’ennesima occasione perduta per digitalizzare il paese

Quando la società è come travolta a sorpresa da fatti straordinari e anche le normali incombenze della quotidianità si trasformano in una indefinita serie di emergenze, è il momento di rispondere a una chiamata per compiere azioni straordinarie e inusuali, perché questo è il momento nel quale sono possibili, nel quale gli ostacoli appaiono più facilmente superabili e con più efficacia si può contrastare chi si oppone a interventi percepiti come scomodi o inutili in circostanze ordinarie. Nessuno può negare che oggi ci troviamo in una situazione eccezionale, una pandemia non capita tutti i giorni e neppure ogni 50 anni: quella che stiamo vivendo, costituisce forse la più grande sfida del dopoguerra alla leadership, al coraggio e alla capacità gestionale delle classi dirigenti di tutti i Paesi del mondo. La differenza tra i numeri che descrivono l’andamento della pandemia nei vari paesi riflette senza pietà la qualità dei governi. Si può essere indulgenti con il governo italiano considerando l’incompetenza iniziale delle persone coinvolte e l’obiettiva difficoltà della nostra situazione. Ma che lo schema di intervento italiano venga proposto come modello per gli altri Paesi senza riguardo ai risultati, mi sembra obiettivamente una esagerazione pubblicitaria. Il vero modello da applicare sarebbe quello coreano, nel quale un uso estensivo di tecnologie avanzate ha permesso di precedere lo sviluppo dell’infezione e risolvere il problema in due settimane. Fortunatamente sembra che il contagio stia cominciando a regredire, ma lasciando dietro di sé un infinito numero di problemi economici e sociali, una tematica molto più complessa del controllo dell’evoluzione dell’epidemia: qui si vedrà la vostra “nobilitate”. Quello che è certo è che al termine di questo travagliato periodo legato all’infezione saremo tutti più indebitati alla ricerca di idee per ripristinare condizioni di vita normali. In realtà proprio perché tutti i Paesi si indebiteranno smodatamente, saranno disponibili somme consistenti per gli investimenti e le ristrutturazioni di interi settori di attività. Si parla molto di rilancio dell’attività economica, ma nessuno sembra proporsi che cosa fare per avere un Paese migliore, più efficiente, più moderno, più umano. Si sente spesso ripetere che niente sarà più come prima, ma che sia meglio di prima dipende solo da noi, dal nostro impegno, dalle nostre capacità, dalla nostra volontà di toglierci di dosso la polvere del passato intrisa di virus. Almeno finora non vedo attorno a noi questo fervore di idee e di progetti di rinnovamento, ma presto vedremo chi si è posto per tempo e in modo adeguato il problema del progresso sociale dopo la drammatica pausa imposta dalla pandemia. Molti governi hanno già preso alcuni provvedimenti per rilanciare l’economia. Il governo tedesco per esempio ha già messo a disposizione delle imprese un volume di crediti pari a 550 miliardi perché queste possano concentrarsi sin da ora sui loro progetti di sviluppo. È per ora un provvedimento generico che aspetta di essere riempito di idee concrete, ma mi sembra un buon inizio.

Il vero modello è quello coreano, che ha prevenuto l’infezione con la tecnologia

Un provvedimento interessante è il decreto sulla chiusura delle scuole promulgato dal governo italiano, speriamo non indicativo della visione con la quale verranno affrontati i ben più complessi problemi legati al mondo produttivo.

La ripresa del paese sarebbe favorita dalla disponibilità di una rete 5g completa

Ho detto interessante perché anche gli errori possono essere istruttivi. Milioni di studenti chiusi in casa senza nulla da fare in una quarantena prolungata, potrebbero essere una colossale opportunità per mettere al loro servizio in via informatica materiale educativo di altissima qualità secondo uno schema unico su tutto il territorio, per migliorare la loro preparazione e per tentare di colmare almeno in parte il quality divide tra nord e sud Italia. Il decreto lascia invece alla buona volontà dei migliori insegnanti l’organizzazione di corsi online da loro stessi preparati. Già sento il lamento di chi dice che non tutti gli studenti e le famiglie hanno un computer o un tablet, che la copertura del Wi-Fi è molto carente in alcune zone del paese e così via. Non si capisce perché non si possa proporre un grande investimento per dotare tutti gli studenti di uno strumento informatico da utilizzare per corsi e ricerche online, corsi che a partire dal prossimo anno potrebbero essere un utile completamento dell’insegnamento scolastico tradizionale. Lo stesso vale per la copertura Wi-Fi: se è possibile costruire un ospedale da centinaia di letti in una settimana, deve essere possibile mobilitare tutte le forze degli operatori del settore, ordinando loro di migliorare il funzionamento dei trasmettitori esistenti e di provvedere in tempi brevissimi al completamento della copertura per tutto il Paese. L’urgenza imposta dalla situazione di emergenza potrebbe aiutare anche nella rimozione degli ostacoli al completamento della rete 5G. La ripresa del Paese sarebbe sicuramente favorita dalla disponibilità di una rete di telecomunicazioni completa e moderna. Il decreto del governo italiano torna invece alle idee del 68’ con il programma tutti promossi e poi si vedrà e per gli esami vediamo di semplificare un po’ le cose: invece di stimolare un aumento dell’attività in un periodo difficile quasi come la ricostruzione nel dopoguerra, si diminuisce l’impegno e si evitano gli esami e le misurazioni obiettive: antico male della scuola italiana. Questo decreto del ministero dell’educazione è quanto di più diseducativo si potesse pensare. Auguriamoci che il governo sappia ispirarsi a criteri più moderni quando dovrà affrontare i problemi degli altri settori dell’attività economica.

Tra non molto tempo potremmo avere la prova più trasparente e conclusiva della capacità dei governanti. Speriamo che gli elettori sappiano trarne le conseguenze e salvare democrazia.