E' morto il pianista e compositore Ezio Bosso

BOLOGNA (ITALPRESS) - E' morto Ezio Bosso. Il pianista, compositore e direttore d'orchestra aveva 48 anni. Nato a Torino il 13 settembre 1971, viveva da tempo a Bologna. Nel 2011 fu operato per un tumore al cervello e dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa. La sua musica e' stata commissionata e utilizzata da importanti istituzioni operistiche, come la Wiener Staatsoper, la Royal Opera House, il New York City Ballet, il Teatro Bolshoij di Mosca. 15-Mag-20 09:46