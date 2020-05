Altri 242 morti in Italia per coronavirus. Lo rende noto la Protezione Civile. In totale, le vittime sono 31610. I guariti sono 120205, 4917 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 72070. In isolamento domiciliare 60470 persone (-4062), mentre 10792 pazienti (-661) sono ricoverati con sintomi e 808 (-47) sono in terapia intensiva. Lo riporta Adnkronos.