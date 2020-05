Come verranno prese le decisioni collettive nel post-COVID-19?

La pandemia in corso legata al COVID-19 ha cambiato drasticamente la nostra routine quotidiana. Un numero elevato di persone è stato costretto con urgenza a lavorare e trascorrere il proprio tempo libero in casa. Molti dipendenti hanno dovuto allestire un vero e proprio ufficio nella propria abitazione per poter garantire un livello stabile di produttività.

Tra i cambiamenti subiti dalla nostra routine lavorativa c’è sicuramente l’approccio a tutte quelle attività che prevedono la collaborazione le decisioni comuni. Per ovvie ragioni di sicurezza, il contatto con le altre persone deve essere limitato, per cui non è più possibile svolgere queste attività incontrandosi di ad persona. Questa situazione ha influito, ad esempio, sui processi di voto a livello locale e nazionale, come ad esempio il rinvio dei voti di bilancio nelle scuole in alcuni Paesi nel mondo o il rinvio di referendum costituzionali in Cile e in Russia.

Questi eventi ci portano a chiederci cosa possiamo fare per prepararci in futuro ad una situazione simile. In che modo, ad esempio, potremo mantenere efficienti e operativi i processi democratici come le elezioni, le decisioni aziendali o gli incontri annuali delle organizzazioni non governative?

Elezioni online

Nelle circostanze attuali, recarsi fisicamente ai seggi elettorali per le elezioni potrebbe rappresentare un pericolo considerevole per la salute delle persone e causare un’ulteriore diffusione del virus. I governi e le autorità locali di quei Paesi in cui è previsto il voto nei prossimi mesi, dovranno decidere come affrontare questa situazione.

Le tradizionali elezioni che si sono tenute all'inizio dell'epidemia non sono state prive di difficoltà. Ad esempio, il primo turno di scrutini comunali in Francia, che si è svolto il 15 marzo, ha registrato un tasso di astensione del 56%. Il 19 marzo si sono svolte le elezioni nell'arcipelago di Vanuatu, ma al momento del conteggio dei voti sono entrate in vigore le nuove regole che vietano riunioni in cui sono previste più di cinque persone. Tenuto conto che il conteggio avrebbe richiesto una presenza di scrutatori più alto, il ministro locale responsabile dell'Ufficio elettorale e degli Affari interni ha annunciato che la procedura sarebbe stata trasmessa in diretta, così che tutti avrebbero potuto seguire i risultati del conteggio.

Nonostante la situazione attuale, le elezioni in alcuni Paesi si terranno come da programma nei giorni prestabiliti, l’unica differenza riguarderà le misure di sicurezza adottate che saranno più stringenti. In alcuni Stati degli USA si è deciso di adottare il voto per corrispondenza per le primarie presidenziali. Mentre alcuni sostengono questa decisione, c'è chi si pronuncia contrario in quanto ritiene che questa scelta comporterà l’aumento del costo delle elezioni e il verificarsi di errori umani durante la compilazione e l'invio del modulo di voto. Il governo polacco, invece, sta considerando di istituire le elezioni presidenziali in una data prestabilita e di adottare il voto per corrispondenza nonostante le critiche di oltre 40 ONG che ritengono che si tratterebbe di una scelta antidemocratica.

Un’alternativa molto valida che vale la pena tenere in considerazione è quella del voto online. Questa modalità porta con sé però alcune criticità, non esclusivamente di natura tecnica ma legate, ad esempio, alle abitudini e ai pregiudizi dei cittadini. Ad esempio, anche in Estonia, Paese in cui le elezioni online esistono da ormai 15 anni, alle elezioni parlamentari del 2019, solo il 43,75% di tutti i voti sono stati espressi online. Si tratta di un risultato da record ma che comunque dimostra che circa la metà degli elettori preferisce ancora recarsi fisicamente presso i seggi elettorali. Inoltre, per i meno esperti di tecnologia, votare da dispositivi personali può risultare molto difficile o addirittura impossibile, e questo potrebbe essere considerato una forma di discriminazione.

Ad oggi, la decisione ottimale potrebbe essere quella di rinviare le elezioni fino alla fine della quarantena, in modo da rispettare i procedimenti costituzionali. Diversi Paesi, tra cui la Francia al secondo turno delle elezioni locali, il Regno Unito, la Macedonia del Nord e la Serbia, hanno già deciso per il rinvio. Tuttavia, quando la pandemia sarà terminata, il voto a distanza dovrebbe essere seriamente valutato, testato, e introdotto come alternativa alla modalità che prevede la presenza presso i seggi elettorali. Inoltre, per accelerarne l'adozione, i governi dovrebbero promuovere questa ipotesi e sostenere iniziative educative che spieghino come e perché dovrebbe essere adottato. Questo consentirebbe di far sentire gli elettori a proprio agio se chiamati ad esprimere il proprio voto online attraverso il loro dispositivo personale.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il verificarsi di una pandemia comporta una serie di conseguenze importanti per diversi settori, in quanto rallenta e altera i processi aziendali, come ad esempio la catena di fornitura transnazionale, e riduce la produzione nelle aree colpite. Il lockdown incide negativamente sulla domanda in settori quali ospitalità, viaggi e automotive (alcune indagini hanno dimostrato che le vendite di auto in Cina sono diminuite del 92% nel mese di febbraio).

Tuttavia, nonostante sia un momento di difficoltà economica, il business non si è completamente fermato. Al contrario, in situazioni come questa, i consigli di amministrazione delle aziende hanno la necessità di riunirsi per definire le strategie e le misure anticrisi: come ad esempio la vendita di beni, l'introduzione di nuovi servizi "contactless", il blocco o il riorientamento della produzione verso beni di prima necessità, come disinfettanti e mascherine ad esempio. Quindi, anche se incontrarsi di persona non è raccomandabile e addirittura vietato, i servizi di comunicazione e video conference online offrono la possibilità ai consigli di amministrazione di avere comunque la possibilità di mettere al voto le decisioni critiche per il business.

Naturalmente, l'implementazione dell'e-voting per il consiglio di amministrazione di una società richiede alcuni step preliminari, che possono essere eseguiti anche in questo periodo. Prima di tutto, è importante assicurarsi che le riunioni virtuali del consiglio di amministrazione non violino la legislazione locale. Dopodiché, è necessario modificare le procedure interne che regolano il processo decisionale e adottare nuove regole per le assemblee generali. E, naturalmente, non bisogna dimenticare che le riunioni del consiglio di amministrazione e le votazioni online possono essere soggette a rischi di sicurezza informatica, come avviene in qualsiasi procedura online. Ecco perché, quando si discute di piani riservati e di questioni che avranno un forte impatto sul business, è importante assicurarsi che i membri del consiglio di amministrazione conoscano le regole di base della sicurezza informatica e che i risultati delle votazioni siano protetti dal furto o dalla modifica da parte di criminali informatici.

ONG

La diffusione di un virus influisce anche sul modo di operare di una ONG. Secondo un recente sondaggio condotto tra le istituzioni internazionali non governative, solo la metà ha un piano efficiente per garantire la continuità delle attività, mentre il 32% non ha neppure preso in considerazione l’idea di averne uno e il 15% ritiene inadeguato il proprio.

Al momento le ONG stanno rinviando i loro eventi, tra cui le regolari assemblee generali previste dallo statuto di un'organizzazione, in cui i membri eleggono il loro organo di governo e ne approvano i piani e le attività annuali. Interrompere il normale funzionamento di un'organizzazione può avere gravi conseguenze sulle comunità sostenute dalle ONG che potrebbero ritrovarsi senza il sostegno delle organizzazioni con conseguente aggravarsi delle problematiche sociali che le riguardano.

A nostro avviso, si tratta di eventi che possono comunque essere gestiti online senza che l’abituale organizzazione venga modificata. I servizi di collaborazione e video conference online permetterebbero all'organo di governo uscente di presentare i risultati dell'anno precedente, oltre che a dare la possibilità ai nuovi candidati di presentarsi con i loro programmi. Grazie all'implementazione di una piattaforma di voto sicura e facile da utilizzare, sarebbero in grado di prendere decisioni supportate dalla maggioranza.

Che aspetto avrà quindi la democrazia del futuro?

L'attuale necessità di distanziamento sociale contribuirà ad un’accelerazione del processo di digitalizzazione della società. È già possibile osservare un crescente interesse per il voto elettronico tra i parlamenti regionali che sono chiamati a proseguire l'attività legislativa e i consigli di amministrazione. Ci aspettiamo che questa domanda continui a crescere.

Siamo convinti che le misure di autoisolamento su scala mondiale modificheranno l'atteggiamento nei confronti del voto a distanza. Prima dell'inizio di questa pandemia, le elezioni online rappresentavano un'alternativa allettante, che permetteva, ad esempio, la riduzione dei costi nel lungo periodo, oltre a un risparmio di tempo per gli elettori. Motivare la necessità di introdurre questa opzione, però, non è mai stato semplice in quanto, attuare in modo efficiente una votazione online, richiede investimenti importanti.

La pandemia è la dimostrazione concreta che offrire la possibilità di votare online sia necessario per garantire, anche durante una situazione di crisi, tutti quei processi ritenuti fondamentali. Ecco perché ci aspettiamo che un numero crescente di organizzazioni e di governi, una volta tornati alla normalità, prenderà in seria considerazione questa opzione per mitigare le situazioni di crisi in futuro.