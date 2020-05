Fase 2: per gli italiani meno peli, più sole, più bici

Per rilanciare il Paese dopo la pandemia di Covid-19, il governo ha provato a mettere in campo un decreto, ma gli italiani si stanno già rilanciando a modo loro, preparandosi alla ripartenza e sperando nel mare, nelle vacanze e nelle attività all’aria aperta.



È il dato più evidente che emerge da un’analisi effettuata da Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, sulle ricerche online degli italiani nella fase 2. Un’analisi che fa il paio con quella effettuata durante la fase di lockdown, dalla quale emersero un aumento del 122,7% di ricerche di prodotti per lo smartworking e di quasi il 4.000% di articoli per il fitness.



Ora, invece, gli italiani si attrezzano per la fase 2 cercando online principalmente articoli per lo sport all’aria aperta, per il mare e per la cura della persona. Insomma, basta cyclette e cuffie per seguire i webinar, ecco ombrelloni, creme solari e creme depilatorie.

Sapore di mare

L’analisi delle ricerche online degli e-consumer italiani è stata effettuata da Idealo tra il 27 aprile e l’11 maggio; confrontando queste settimane con il periodo precedente, appare chiaramente come le intenzioni di acquisto siano state orientate principalmente su prodotti per il mare e per la spiaggia:



- ombrelloni (+97,7%);

- materassini da campeggio (+90,7%);

- scarpe da mare (+67,2%);

- prodotti per immersioni subacquee (+40,2%);

- tende da campeggio (+37,2%);

- prodotti per la protezione solare (+17,6%);

- articoli per gli sport nautici (+1,9%);

- articoli per gli sport acquatici (+1,5%).



Una classifica che pare mettere il campeggio tra le tipologie di vacanza più in gettonate per la prossima estate; un po’ per affrontare l’incertezza, un po’ perché di solito più economica di altre, un po’ perché consente di mantenere più agevolmente le distanze imposte dal Covid-19.

Casa, dolce casa

È pur vero però che, a fronte di uno scenario di possibili vacanze tutt’altro che chiaro, molti italiani potrebbero passare l’estate a casa. Un po’ per questo motivo, un po’ perché durante il lockdown in molti hanno preso coscienza più piena delle necessità dei loro spazi domestici, Idealo ha rilevato anche un’impennata nelle ricerche di articoli per la cura del giardino e delle piscine:



- piscine per bambini da esterno (+451,7%);

- set di mobili da giardino (+324,2%);

- coperture e rivestimenti per piscine (+297,6%);

- pompe per piscine (+103,6%);

- accessori per piscine (+90,2%);

- piscine (+87,8%);

- casette da giardino (+86,9%);

- mobili da giardino (+83,9%);

- tavoli da giardino (+62,8%);

- lettini da giardino (+60,8%);

- soffiatori e aspira foglie (+45,2%);

- sedie da giardino (+37,1%);

- tubi da giardino (+29,2%);

- tagliaerba (+9,5%);

- tagliasiepi (+9,4%);

- decespugliatori (+5,1%).

Voglia di bellezza

All’ultima voce della precedente classifica si collega idealmente la prima di un’altra graduatoria, elaborata dalla ricerca di Idealo, che riunisce una categoria di prodotti estremamente ricercata online durante la fase 2: i prodotti di bellezza e per la cura del corpo. Segnali di una voglia matta di aria aperta, tra essi compaiono:



- epilatori e rasoi elettrici da donna (+24,3%);

- prodotti per la pedicure (+8,9%);

- prodotti per la cura della persona in generale (+6,8%);

- detergenti per il corpo (+3,4%);

- trucchi (+2,4%).

Hai voluto la bici?

Infine, un trend di ricerca in fortissima ascesa è quello delle biciclette e di tutto ciò che ruota in generale intorno al mondo delle due ruote. C’è da scommettere, aumenterà ancora con l’introduzione nel decreto Rilancio del bonus per l’acquisto di bici e due ruote assortite:



- bici elettriche (+235,3%);

- biciclette (+212,6%);

- bici per bambini (+146,2%);

- portabici (+138,4%);

- caschi per la bici (+102,9%);

- accessori per la bici (+94,4%);

- copertoni (+90,0%);

- articoli di ricambio (+74,0%);

- abbigliamento per la bici (+70,5%);

- scarpe da ciclismo (+53,2%).

Occhio al prezzo

Anche la voglia di fase 2 non sfugge però alle logiche del mercato: «È stato interessante notare come il prezzo di alcuni prodotti sia notevolmente cresciuto - commenta Fabio Plebani, Country Manager dell’Italia di Idealo -, in particolar modo per quegli articoli di particolare interesse proprio in questo periodo, come tende da sole +60,0%, tinte per capelli +46,5%, prodotti disinfettanti +31,8% e webcam +26,3%. Ciò ci fa capire, ancora una volta, quanto sia importante fare acquisti fuori stagione, anche se in situazioni straordinarie come questa non sempre è possibile».