Sanofi promette il vaccino agli Usa: ci paga di più. E la solidarietà?

Davvero qualcuno si stupisce della piega che sta prendendo la vicenda vaccino anti-Covid? Veramente qualcuno pensava al beau geste delle case farmaceutiche che, in una grande coalizione senza barriere, avrebbero cercato rimedio alla più grave pandemia degli ultimi 100 anni? Non andrà così. La tedesca CureVac aveva fatto marcia indietro dopo aver annunciato che le dosi del vaccino eventualmente scoperto sarebbero state inviate prima agli Stati Uniti e solo le restanti sarebbero rimaste in Europa. Ora è la volta di Sanofi, spalle ben più larghe e pelo sullo stomaco più lungo. Che ribadisce: se gli Usa pagano meglio, perché dovremmo dare il nostro vaccino anche a chi, come l'Europa, ha dato poco o niente?

E in effetti era solo questione di tempo. Archiviato il primo momento, quello dell'emergenza e della solidarietà, è tornata prepotentemente di attualità la vicenda di pochi che si arricchiscono ai danni di molti che muoiono. E questo vale per le singole persone e, a maggior ragione, per gli stati. Se gli Usa, che hanno giocato lungamente col fuoco, hanno intenzione di rastrellare le scorte del vaccino non lo fanno solo per una questione di interesse di salute pubblica. Quello - è chiaro da tempo - non frega proprio a nessuno. Come spiegare altrimenti i ripetuti tentativi di riportare la sanità in mani esclusivamente private, beneficio di quei pochi che possono permettersi le assicurazioni?

Come decifrare un paese che continua a ingrassare a suon di hamburger gonfiate e prodotti iperfritti ma che non è mai stato in grado di condurre un programma serio per contrastare l'obesità? Non c'è modo e non c'è motivo per pensare che Trump e i suoi vogliano il vaccino per curare gli americani. No, quello che interessa è garantire l'immunità, ripartire il più in fretta possibile, contrastare la Cina in una riedizione della guerra fredda che questa volta non si combatte al largo di Cuba o intorno a una cortina di ferro, ma piuttosto in laboratorio, cercando la cura per un mostro che in Italia ha già fatto quasi 31mila vittime. Perché le vite perse non sono nulla rispetto al grido d'allarme lanciato ieri dalla Fed, in cui si diceva che il Coronavirus potrebbe diventare un partner delle nostre vite per molti altri mesi e che un altro lockdown significherebbe un crollo, questa volta senza precedenti, dell'intera economia americana.

In tutto ciò l'Europa delle anime candide, che arriva sempre quando i buoi sono non soltanto scappati, ma pure macellati, dichiara sconcerto, sgomento, chiede spiegazioni. Ma come, la francese Sanofi riceve fondi americani ed è pronta a dare il vaccino proprio negli Usa? Una cosa incredibile. Forse perché i tempi di reazione ta Bruxelles e Strasburgo sono diventati ormai biblici. A confronto, un bradipo sembra quasi una lepre. Per il recovery fund siamo ancora alle chiacchiere preliminari, ai balletti del "prima lei, no lei". Negli Stati Uniti invece, accortisi dell'errore di sottovalutazione, si sono rimboccati le maniche e hanno aggredito il problema.

Perché l'Europa non l'ha fatto? Perché non ha portato avanti un programma congiunto di sperimentazione per cure e vaccini? Perché, ad oggi, si continua a improvvisare un triste partenariato pubblico privato in cui ognuno fa quello che vuole tra clorochina, antivirali, plasma e chi più ne ha più ne metta? Non rimane che sperare che altri soggetti siano pronti a trovare la cura miracolosa, il farmaco che tutto può. Ne va della sopravvivenza dell'Europa, sotto tutti i punti di vista.

Oggi poi la marcia indietro del gruppo Sanofi: il presidente della branch francese, Olivier Bogillot, ha assicurato alla televisione Bfmtv che, "se gli europei lavorano rapidamente come gli americani" nel sostenere la ricerca, potrebbero ottenere il vaccino allo stesso tempo. Ma è peggio la pezza del buco: perché significa soltanto che si cercano ulteriori soldi, la solidarietà è ormai un valore ampiamente archiviato. Amen.