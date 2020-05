Covid-19 diffonde il contagio e... i social bond

Di fronte ai danni che la pandemia di Covid-19 ha causato e sta causando nel mondo, i mercati hanno risposto alla sfida lanciata dal virus all’economia globale attraverso massicce emissioni di social bond.



I social bond sono prestiti obbligazionari finalizzati al sostegno di iniziative di elevato valore sociale, che offrono ai sottoscrittori un rendimento di mercato e prevedono che, con il funding proveniente dal collocamento, le banche o i governi eroghino somme di denaro a condizioni competitive a sostegno di progetti o investimenti ad elevato impatto sociale. Coinvolgono e premiano realtà significative del non profit nei territori di riferimento, caratterizzate da buona capacità di mobilitazione degli stakeholder e con progetti ad alto impatto sociale.



Trattandosi di obbligazioni tradizionali, di cui una parte è destinata alle attività sociali, particolarmente in sofferenza dal punto di vista finanziario in un momento come l’attuale, i social bond rientrano nella categoria dei cosiddetti investimenti Esg - Environment, Social, Governance -, ossia con caratteristiche ambientali, sociali e di governance.

Più social, meno green

Tra essi, negli anni sono stati i green bond a fare la parte del leone, spinti dalle urgenze imposte dalla minaccia dei cambiamenti climatici, sull’onda del forte impatto che quelle tematiche hanno avuto sull’opinione pubblica mondiale, grazie a iniziative come quella di Greta Thunberg, ma non solo. Ora, invece, la crisi attuale ha fatto emergere con urgenza la necessità di ampliare il campo di applicazione dai green bond ai social bond e ai sustainability bond.



Pur restando una tematica di fondamentale importanza, quella del cambiamento climatico sta passando in secondo piano perché gli investitori si stanno concentrando sulla crisi sanitaria in corso; una dinamica che lascia prevedere un aumento dell’emissione di social bond per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria. Se poi, come è ipotizzabile, una volta superata la crisi del Covid-19 il cambiamento climatico tornerà a essere il tema Esg prevalente, è facile anche pensare che la componente sociale resterà psicologicamente rilevante nelle dinamiche di emissione di questi bond.

Social bond, qualche numero

Intanto, secondo Hsbc le emissioni di social e sustainability bond toccheranno nel 2020 una quota compresa tra 100 e 125 miliardi di dollari, in crescita di 25 miliardi di dollari rispetto alla stima precedente, in virtù della risposta del mercato al Covid-19. A marzo, la banca ha registrato un raddoppio delle obbligazioni sociali a 4,3 miliardi di dollari, mentre ha abbassato le stime di nuovi green bond a causa della riduzione marcata della raccolta, che si è fermata a un terzo di quella del marzo 2019: 5 miliardi di dollari contro 15.



Anche i governi e le agenzie sovranazionali si sono mossi in maniera massiccia sul fronte dei social e sustainability bond. Se tra i primi, quelli di molti Paesi europei hanno emesso titoli di Stato con lo scopo di sostenere l’economia, le imprese e di aiutare le fasce sociali più a rischio, le seconde sono andate sui mercati dei capitali a seguito della crisi indicando chiaramente che i proventi sarebbero stati destinati a sostenere la lotta al virus. Spiccano i casi della Banca Mondiale - 8 miliardi di dollari emessi il 25 aprile e altre tre emissioni successive, per un totale di 15 miliardi -, dell’African Development Bank - 3 miliardi di dollari il 2 aprile -, della European Investment Bank - 1 miliardo di euro l’1 aprile - e della Council of Europe Development Bank - anch’essa 1 miliardo di euro il 2 aprile. Tutti emittenti che hanno avuto una notevole domanda da parte degli investitori: i collocamenti della European Investment Bank e della Council of Europe Development Bank hanno ricevuto richieste di sottoscrizioni 5,9 e 3,9 volte superiori al limite massimo.



Se uniamo questi dati alle stime elaborate dal Fondo Monetario Internazionale, secondo le quali dall’inizio della crisi sanitaria i governi hanno stanziato aiuti fiscali per oltre 8mila miliardi di dollari per intervenire a sostegno dei vari ambiti della sanità e della ricerca, appare evidente come l’importanza dei bond sociali sia destinata a sopravvivere alla pandemia. Un effetto collaterale, questa volta non negativo, del Covid-19 sull’economia.