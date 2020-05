Sono i lavoratori i primi consapevoli che non stanno affatto svolgendo la propria attività in smart working. Si stanno accorgendo che in casa si sta facendo tutto quanto possibile - anche con mezzi di fortuna - per rendere anche parzialmente la prestazione oggetto del contratto di lavoro.

L’erronea qualificazione dello svolgimento dell’attività lavorativa - ricordo che di questo si tratta e non di un nuovo/diverso contratto di lavoro - non è da addebitare al datore di lavoro , al sindacato o al lavoratore bensì all’inevitabile battage mediatico che si nutre - molto spesso - delle pillole di ignoranza che presunti esperti offrono quotidianamente; semmai la responsabilità è di quei mezzi di comunicazione che danno voce a chiunque senza una preventiva e doverosa verifica dell’effettiva competenza (da qualche giorno gira il video del “virologo” Andrea Scanzi che definiva il coronavirus una banale influenza e si lamentava perché gli venivano cancellate delle date teatrali addirittura chiedendo provvedimenti dell’Ordine dei giornalisti contro i colleghi allarmisti... ”Virologo” è ovviamente ironico). Ma si sa, in Italia siamo 60 milioni di commissari tecnici della nazionale di calcio. Ma questa volta non stiamo parlando di far finta di capire di un gioco, parliamo di lavoro, di occupazione, di organizzazione aziendale, di futuro. Insomma, di cose serie e sarebbe bene affrontarle con questo spirito. Oggi assistiamo all’esigenza di mutare repentinamente l’organizzazione del lavoro, ma non immaginando il futuro assetto bensì cercando di attenuare l’impatto dello “shock” che stiamo vivendo cercando di limitare i danni imprenditoriali. Non c’è visione strategica, non c’è pensiero innovativo, non c’è ragionamento organizzativo, ma soltanto il pensiero di attenuare effetti negativi.

Prima di ragionare su come cambierà il lavoro, occorre riuscire a far sopravvivere chi crea occupazione

Questa non è una critica, ma la realtà. Ci sono imprese che avendo già sperimento lo smart working sono state facilitate in questo processo, ma proprio il fatto che alcune organizzazioni non lo abbiano fatto o fatto in modo massiccio ci dice che l’attuale decisione non è “ragionata”.

E allora vediamo di smetterla di buttare in pasto al popolo slogan e spot falsi. Il lavoro cambierà? Anzitutto rileggiamo attentamente l’editoriale sul Financial Times di Mario Draghi che in due pagine chiare, semplici e comprensibili per chiunque ci spiega che prima di pensare al “cambiamento” del lavoro dovremmo pensare alla “sopravvivenza” delle imprese che presuppone l’esistenza del lavoro. Draghi ci fa capire come il Governo sia talmente lontano dalle prerogative della propria funzione che risulta lecito dubitare di esso; manca il ragionamento sulla fase due, sul cosa facciamo dopo, a meno che la strategia non sia sempre la stessa: viviamo alla giornata “tanto nella difficoltà diamo il meglio”. Ecco che lo smart working diventa colpevolmente e mediaticamente la soluzione a tutti i problemi, la panacea, mentre nel frattempo il sindacato pensava ad organizzare scioperi. Nessuno che stia riflettendo sul fatto che oggi le organizzazioni aziendali nel predisporre determinate azioni non stanno ragionando e verificando quanto tali azioni siano redditizie, sostenibili dal pdv imprenditoriale, e cosi via. Le aziende in questo momento non stanno facendo le “aziende”, ma soltanto rispondendo ad una situazione emergenziale. I conti si faranno fra qualche mese; quei conti che rischiano di essere pesantissimi, che mettono a rischio posti di lavoro e quindi redditi e quindi sopravvivenza. Il cambiamento organizzativo ci sarà, questo è fuori discussione, ma non è nemmeno questo il tema; la domanda vera è: siamo pronti? Anche a gestire le conseguenze del cambiamento? L’esperienza ci ha insegnato che alcune grandi realtà multinazionali hanno fatto passi indietro sull’utilizzo dello smart working. Come mai? Proviamo ad informarci sulle ragioni e poi magari scriviamo qualcosa di sensato e magari senza avere come obbiettivo voti o tesseramenti.