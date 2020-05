LIUC Business School, nasce Healthcare Datascience LAB

Conoscere, analizzare e gestire i Big Data per poter prendere decisioni informate ed efficienti, in tale contesto è stato attivato, nel mese di maggio 2020, l'Healthcare Datascience LAB – HD LAB, Emergencies, Technologies and Beyond, il nuovo laboratorio a supporto delle aziende sanitarie e produttive della Liuc Business School.

L’estrazione, la gestione e l’analisi critica e accurata dei Big Data, nel settore sanitario, rappresenta un valore aggiunto e un pilastro essenziale per garantire la migliore assistenza, da un punto di vista clinico, e ottimizzare le risorse a disposizione, sotto un profilo gestionale.

I Big Data e le tecniche proprie del Data Science si rivelano estremamente utili per la personalizzazione del percorso di cura, nonché al fine di individuare correlazioni tra fenomeni, effettuare diagnosi preventive, monitorare l’epidemiologia e programmare interventi di prevenzione.

Nella contingente situazione che il sistema sanitario si trova ad affrontare, la presa di decisioni sulla base di un corretto processo di governance dei dati, diviene un tema importante per attuare delle adeguate politiche di pianificazione sanitaria per la gestione della maxi-emergenza.

Obiettivo generale dell’Healthcare Datascience LAB – HD LAB è quello di integrare i principi fondamentali del data science e del data management, a quelli organizzativi e delle operations, unitamente a una visione per processi in Sanità, permettendo di fornire conoscenze e competenze sull’utilizzo dei big data agli operatori del settore, con risposte pratiche e al tempo stesso aggiornate, così da poter prendere delle decisioni informate e basate sui real-world data.

Healthcare Datascience LAB – HD LAB intende fornire a tutti i potenziali fruitori non solo la dotazione tecnologica adatta, al fine di migliorare gli output di lavoro, aumentare l’empowerment personale e professionale e ottimizzare i processi e le performance delle realtà in cui operano, ma anche momenti di formazione per l’utilizzo della stessa, accompagnati anche da workshop in cui vengano simulate esigenze reali, sia in risposta alle attività ordinarie, sia in risposta alle attività messe in atto in situazioni di emergenza, come quella che stiamo vivendo attualmente e che sta generando criticità.

Destinatari del Laboratorio potranno essere tutti i professionisti che, a vario titolo, operano all’interno del settore sanitario e socio sanitario (di estrazione clinica, amministrativa, della dirigenza, del comparto), gli operatori delle aziende produttrici di tecnologie in ambito sanitario (farmaci, dispositivi elettromedicali, digital technologies, etc…), i vari policy maker e gli studenti di Ingegneria Gestionale che frequentano il percorso in Health Care System Management (unico in Italia), ma anche tutti gli studenti di altri ambiti interessati al data science in generale, al settore sanitario e socio sanitario, che potranno contare su fonti certe per esercitazioni e rielaborazione dati.

Per tutti gli interessati, LIUC Business School ha in programma alcuni webinar dedicati nel mese di giugno 2020, che affronteranno i seguenti contenuti:

· analisi dei costi di un ricovero per COVID-19 in terapia intensiva, in terapia sub intensiva e in area medica;

· divulgazione del Data Science all’interno delle aziende sanitarie;

· implementazione della gestione operativa nelle strutture ospedaliere e relativi modelli.