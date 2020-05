LA MIA FASE 2/Thales Alenia Space: «E adesso puntiamo alla Luna»

Il settore aerospaziale, una delle eccellenze dell’industria italiana, al pari di tutti i settori industriali è colpito dall’emergenza Covid-19, una crisi globale senza precedenti. In Thales Alenia Space abbiamo individuato come priorità, sin dall'inizio, le condizioni di massima sicurezza dei nostri dipendenti in tutti e 4 i nostri siti Italiani. Al contempo, abbiamo garantito la continuità delle attività industriali, non fermando mai quelle indispensabili per i nostri clienti. Si è trattato di un atto di responsabilità, percepita in maniera positiva da clienti e partner, con i quali abbiamo mantenuto una comunicazione costante, informandoli sulle misure adottate per tenere fede ai nostri impegni. Ed è stata altresì forte la collaborazione ed il senso di responsabilità di tutti i dipendenti e dei nostri azionisti Leonardo e Thales.

A fine Maggio stimiamo una presenza di circa l’80% del personale operativo nei siti, e ci aspettiamo di raggiungere una situazione che tenderà alla normalità nelle settimane successive. La reazione e l’impegno di tutti i dipendenti attivi su turnazione, è stata assolutamente positiva, avendo questi potuto verificare la totale sicurezza sanitaria della nostra azienda. E’ doveroso valutare attentamente l’impatto sulle persone dei profondi cambiamenti dovuti all’emergenza ed il team delle Risorse Umane si è mobilitato per accompagnare i dipendenti che affrontano modalità, carichi e orari di lavoro temporaneamente atipici come conseguenza del Covid-19. Oltre ai rigorosi protocolli sanitari sono state introdotte nuove modalità di operare, turnazioni alternate per la presenza fisica nei siti e smart working.

Quale primaria azienda spaziale italiana, sentiamo forte il dovere di portare avanti i grandi programmi che ci vedono coinvolti in prima linea con tutta la filiera delle imprese che cooperano con noi. Nel Centro Integrazione Satelliti di Roma lavoriamo oggi sulla Seconda Generazione di COSMO-SkyMed per l’osservazione della terra. In questi mesi abbiamo spesso sentito parlare di monitoraggio del territorio per comprendere gli effetti, ad esempio nelle attività economiche, legati alla diffusione del virus. In questo ambito siamo all’avanguardia anche con il programma Copernicus, il complesso programma lanciato dall’Agenzia Spaziale Europea con la Commissione Europea. I nostri satelliti Sentinel 1A e 1B, della costellazione Copernicus, sono operativi, e i dati vengono ricevuti da e-GEOS per le successive elaborazioni. La nostra produzione ed integrazione non si ferma mail: attualmente stiamo lavorando a Roma su altri due satelliti Sentinel per un primo lancio schedulato da ESA alla fine del 2022.

Proseguono anche le attività legate alla Stazione Spaziale Internazionale nella produzione ed integrazione dei moduli di rifornimento Cygnus che costruiamo a Torino. Il programma ExoMars sta andando avanti, nonostante le complessità logistiche che hanno comportato le severe misure adottate nella salvaguardia del nostro personale impegnato nella missione.

L’intero Space Craft Composite, è stato trasferito dagli stabilimenti Thales Alenia Space di Cannes a quelli di Torino, ricongiungendosi con il modello di volo del Rover Rosalind Franklin all’interno della nostra camera pulita ISO 7 ultraclean. Ci stiamo adoperando per poter continuare le attività di testing e integrazione, predisponendo tutti gli elementi per una ripartenza intorno a metà Maggio, e in specifico per quanto riguarda il Rover, a breve termine saranno smontati i pannelli solari per alcune rilavorazioni necessarie.

Infine, anche in questo complesso periodo di confinamento, non sono mancate per noi soddisfazioni per il raggiungimento di importanti traguardi, mi riferisco al sogno, ormai concreto, di sbarcare sulla Luna. Siamo fieri di essere, nel team di Dynetics, una delle tre aziende scelte da Nasa per realizzare, grazie anche all’Agenzia Spaziale Italiana, un mezzo completamente nuovo ed innovativo, lo Human Lander System per consentire l’allunaggio degli astronauti.

Ci aspettano ancora sfide entusiasmanti, ma siamo consci della grande responsabilità di farci trovare preparati, avvertendo costantemente e con serietà il ruolo di motore di sviluppo di conoscenza, di tecnologie e di prodotti ad altissimo valore aggiunto, per l’intero Paese, ed assieme a tutto l’ecosistema di partner industriali, piccole e medie imprese del settore e la preziosa componente di ricerca universitaria.