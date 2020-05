Il camioncino "tritura-scartoffie" che amplia gli spazi in ufficio

Per garantire il tanto invocato distanziamento fisico fra colleghi, le aziende stanno modificando gli ambienti lavorativi con divisori in cartongesso e plexiglas ma anche liberando spazio.

Al rientro in ufficio i dipendenti dovranno trovare ambienti adeguati ai nuovi standard di sicurezza imposti dalla recente normativa sanitaria. E così, le postazioni che fino a due mesi fa rappresentavano la quotidianità, con scrivanie personalizzate di tazze portapenne e foto ricordo, stanno inevitabilmente cambiando. Insomma: molte aziende stanno riconvertendo gli open space anche e soprattutto eliminando archivi cartacei che occupavano stanze ora diventate fondamentali.

E’ quanto emerge anche dall’attività di un’azienda di Mirano (Venezia) che ha il polso della situazione, trovandosi a gestire un servizio di distruzione documenti e che in questi ultimi giorni sta ricevendo tantissime richieste di appuntamento. Si chiama Secure Repaper, è operativa dal 2016 (nel 2018 ha vinto il premio come migliore start-up) e con un camioncino dotato di trituratrice si reca direttamente nelle sedi per macinare tonnellate di carte e faldoni. A capo vi sono due fratelli, Marco e Giacomo Boldrin, figli di un commercialista che quattro anni fa hanno fatto di necessità virtù: “dovendo buttare via un monte di vecchi atti dal nostro studio – spiega Marco - ci siamo interessati circa questo servizio, che poi ci è piaciuto per la velocità di esecuzione fino a diventare la nostra nuova attività”.

Marco spiega che in questi ultimi giorni le chiamate per liberare gli uffici dalle scartoffie arrivano da tutto il Nord Italia. “La nostra forza è la praticità – sottolineano i fratelli Boldrin – che precisano: “il nostro camion è dotato di un macchinario in grado di triturare oltre 1 tonnellata di carta in un’ora. Andiamo direttamente nella sede del cliente e sminuzziamo sul posto decine e decine di dox cartacei che riduciamo in cordiandoli. Tutto questo, ovviamente – precisano Marco e Giacomo – nel rispetto della privacy, in quanto il cliente può assistere di persona alla distruzione dei propri documenti o rimanendo comodamente seduto alla scrivania, attraverso un monitor collegato ad una web-cam all’interno del camion”. Insomma, ora che la prima regola per le aziende in vista della riapertura dopo il lockdown è pulizia, ordine e ottimizzazione degli spazi, dire addio a documenti ormai vetusti, cartelline impolverate e stipate su scaffali ingombranti, è divenuta una necessità improrogabile.

“Siamo consapevoli del periodo difficile e delicato – osservano i fratelli Boldrin – ed in effetti anche noi nel nostro tessuto economico veneziano abbiamo voluto essere solidali con le aziende che da poco hanno ricominciato a lavorare. Abbiamo donato 1500 boccette di gel disinfettante per le mani, da noi consegnate personalmente ai tanti esercizi commerciali di Mirano, che gradatamente stanno cercando di tornare alla normalità. Il nostro vuole essere un gesto simbolico di incoraggiamento e di vicinanza ai commercianti, titolari di negozi, librerie ma anche ai ristoranti e ai bar che nei prossimi mesi dovranno affrontare nuove sfide all’insegna della sicurezza e della tutela della salute loro e dei propri clienti. Noi per mestiere distruggiamo documenti ma per attitudine intendiamo costruire valori”.