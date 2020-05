Europe Shine a Light, Diodato canta all'arena di Verona

ROMA (ITALPRESS) - Una serata evento in diretta su Rai1: sabato 16 maggio "Europe Shine a Light - Accendiamo la musica", il nuovo format che quest'anno prende il posto dell'Eurovision Song Contest, il programma musicale piu' visto nel mondo e annullato a causa dell'emergenza sanitaria. A condurre e commentare le performance dei 41 artisti - per l'Italia gareggera' Diodato - Flavio Insinna e Federico Russo, la "strana coppia" che accompagna ESC gia' dal 2016. Una location esclusiva e suggestiva come l'Arena di Verona fara' da sfondo all'esibizione del vincitore della settantesima edizione di Sanremo, che proporra' il brano con cui ha conquistato il Festival: "Fai Rumore". Una canzone gia' cantata spontaneamente dai balconi non solo italiani ma anche europei nella prima fase del lockdown. Insieme a Diodato, ospiti della serata saranno gli artisti italiani che hanno partecipato alle ultime edizioni di ESC: Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo, oltre ad Al Bano che raccontera' le sue performance sui palchi europei ed Enzo Miccio che commentera' le mise piu' curiose della serata. Non mancheranno spazi dedicati all'emergenza Coronavirus. L'anteprima partira' su Rai1 alle 20.35, dalle 21 le voci di Rai Radio2 (radio ufficiale per l'Italia): Ema Stokholma e Gino Castaldo, anche in video su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) e RaiPlay. Il nuovo formato creato dalla tv olandese quale alternativa a ESC, vedra' avvicendarsi sul palco virtuale anche numerose star della storia dell'Eurovisione. Mentre ogni artista interpretera' dal proprio paese "Love shine a light" dei Katrina and The Waves, brano vincitore dell'Eurovision 1997. (ITALPRESS). mgg/com 14-Mag-20 15:53