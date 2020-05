E gli eventi? L'industria silenziosa ora alza la voce

C’è un’industria in Italia che non si vede, ma che realizza tutto ciò che viviamo ogni giorno come comunità. Un’industria che, da protagonista silenziosa, pervade tutti gli ambiti professionali con i grandi eventi corporate, le convention, i congressi, i concerti, le conferenze internazionali o le fiere. Ma crea anche emozioni condivise con gli show, gli eventi di piazza e le innumerevoli iniziative che coinvolgono ogni città italiana. Questa “industria invisibile” è la Events & Live Industry: una filiera lunga e articolata che si muove dietro le quinte degli eventi – ora riunita sotto l’hashtag #Italialive –, letteralmente spazzata via dal coronavirus. Sono stati i primi a fermarsi e probabilmente saranno anche gli ultimi a ripartire, con perdite di fatturato che stanno andando oltre al 50%, mettendo a rischio 570 mila posti di lavoro.

Prima del Covid, l’indotto degli eventi generava in Italia 65,5 miliardi di euro, con un impatto diretto sul PIL italiano di 36,2 miliardi di euro/anno. Ora che la crisi è stata inevitabile, servono proposte concrete e immediate per non far calare definitivamente il sipario sui grandi eventi dal vivo. «È stato giusto fermarsi. Non a caso tutto il comparto dell’Events & Live Industry non solo segue alla lettera le indicazioni delle autorità, ma è stato tra i primi a comprendere la gravità della situazione, proprio perché abituato a confrontarsi con i mercati internazionali, e a utilizzare la tecnologia per superare i limiti della quarantena», spiega Salvatore Sagone, presidente del Club degli Eventi e della Live Communication e ora portavoce di #Italialive, la cordata che riunisce le principali Associazioni dell’Event Industry – ADMEI, AIIC Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane, ANBC, Club degli Eventi e della Live Communication, Convention Bureau Italia, Federcongressi & eventi, ICCA, MPI Italia Chapter, SITE Italy –, per affrontare insieme le ricadute economiche dell’emergenza sanitaria e per rilanciare il sistema.

«Questa filiera, che mai prima di ora aveva richiesto, o avuto accesso a aiuti o a forme di tutela, oggi è profondamente colpita – continua Sagone –. Non solo le agenzie e le imprese vedono vanificati mesi di preparazione per i lavori annullati, ma si prevedono mesi di sacrificio per tutti gli operatori. Un percorso che molti non saranno in grado di sostenere e che verrà pagato soprattutto dalle piccole imprese, dai giovani e dai liberi professionisti. Per ripartire occorre quindi lavorare tutti insieme per riuscire a tornare nelle piazze così come nelle location e negli spazi fieristici. Ne siamo certi: il Paese potrà ripartire e ritrovare quella carica empatica che ora manca».

Le agenzie, associazioni e imprese del mondo degli eventi, dei congressi e della Live Communication hanno aderito al manifesto #ItaliaLive e inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte; al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri; al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini per rivedere insieme i prossimi passi verso la ripartenza.

«In questa fase di progettazione di ripresa delle attività del Paese è fondamentale che le istituzioni si attivino per definire date certe di riavvio delle attività congressuali, fieristiche e degli eventi aggregativi. La pianificazione anticipata è infatti un elemento chiave per lo svolgimento dell’attività di organizzazione degli eventi e solo con un calendario chiaro delle riaperture il mondo degli eventi potrà riprendere il proprio lavoro. Altrettanto decisiva è la condivisione con le imprese e i professionisti del settore delle regole previste per le Fasi 2 e 3 affinché i protocolli igienico-sanitari e comportamentali siano stesi con la collaborazione di chi conosce i processi organizzativi e i dettagli dell’intera filiera coinvolta nello svolgimento degli eventi», aggiunge Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi.

La Live Industry chiede un'estensione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori atipici del settore, crediti d'imposta, una detassazione degli utili imponibili relativi all’anno 2019 oppure introduzione di un meccanismo eccezionale di riporto all’indietro (loss carry-back) della perdita fiscale 2020, accesso automatico ai finanziamenti e la sospensione dell’acconto Ires e Irap, oltre alla richiesta di maggiore condivisione delle future regole. Per maggiori informazioni e materiali a supporto della campagna, c’è il sito internet www.eventsliveindustry.it.