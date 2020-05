Bandiere blu, Liguria in testa con 32 localita'

ROMA (ITALPRESS) - La Liguria si conferma regina delle Bandiere Blu, assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 195 comuni italiani, 12 in piu' rispetto all'anno scorso (183). Non si registra nessuna uscita. La Liguria sale a 32 localita' con due new entry (Diano Marina e Sestri Levante), segue la Toscana con 20 (un nuovo ingresso, Montignoso), la Campania raggiunge le 19 bandiere con un nuovo ingresso (Vico Equense), 15 localita' per le Marche. La Puglia presenta due new entry (Isole Tremiti e Melendugno) e ottiene 15 bandiere, mentre la Sardegna riconferma le sue 14 localita'. Anche la Calabria va a quota 14 con tre nuovi ingressi (Rocca Imperiale, Tropea e Siderno), mentre l'Abruzzo resta a 10. Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. Il Lazio conferma le 9 bandiere, stesso numero per il Veneto, che segna un nuovo ingresso (Porto Tolle); la Sicilia ne guadagna una (Ali' Terme) passando a 8 bandiere, mentre l'Emilia Romagna conferma le sue 7 localita'. (ITALPRESS). mgg/red 14-Mag-20 13:53