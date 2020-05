Onore al trasportoche tiene vivo il Paese

Attaccato al computer, Franco Fenoglio non è suo agio. Festeggia, per la prima volta da anni, il suo compleanno tra le mura della sua casa, ma non è certo questo a dargli fastidio. Anzi: lui, che è abituato a incontrare decine di persone al giorno e considera i rapporti umani prima di ogni cosa, sembra sopportare bene la forzata quarantena. Quello che lo fa “uscire di testa” è la quasi certezza che, dopo che per la prima volta il ruolo fondamentale del trasporto e della filiera logistica viene universalmente riconosciuta, la sua importanza venga dimenticata appena passata l’emergenza.

«Su gomma viaggia circa l’86% delle merci in Italia» spiega il presidente della Sezione veicoli industriali di Unrae, l’associazione dei costruttori stranieri in Italia. «Se non ci fosse, in condizioni normali, tutto il Paese si fermerebbe in cinque giorni. Nell’emergenza, se fermano le aziende di trasporto, i camionisti e le officine sarebbe un disastro difficile anche da immaginare: sarebbe a rischio l’approvvigionamento di tutti i beni di prima necessità di cui abbiamo bisogno ogni giorno».

C’è una carenza endemica di profili professionali da adibire tanto alla guida quanto all’assistenza dei veicoli industriali

Non le sembra di esagerare?

Abbiamo rischiato di avere un assaggio di questa situazione quando abbiamo messo in quarantena il Paese, mentre nessun altro Stato lo aveva fatto.

In che senso?

Per qualche giorno siamo rimasti quasi isolati. Non c’era più nessun trasportatore straniero disponibile a venire a prendere o a consegnare la merce nel nostro Paese perché una volta tornati a casa avrebbero dovuto mettersi in quarantena per due settimane. Dall’estero arrivava poco o nulla. E ai confini con l’Austria c’era una coda di 80 chilometri di camion che non riuscivano a passare la frontiera. È stato solo un assaggio, durato pochi giorni, ma dovrebbe farci pensare.

A cosa?

A due cose, in particolare.

Quali?

La prima è che la logistica non è solo un settore importante, ma è strategico per un Paese come l’Italia non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo della sicurezza.

La seconda è...

...che la maggior parte delle merci viaggia su gomma e i camion hanno bisogno degli autisti. Fa piacere che il loro apporto in questo frangente sia stato molto rivalutato, almeno a parole, e i trasportatori messi sullo stesso piano di medici e infermieri. Definirli eroi forse è esagerato, ma il loro lavoro è stato fondamentale. Queste considerazioni si scontrano con la realtà che abbiamo visto negli ultimi anni, durante i quali abbiamo dovuto constatare una carenza endemica di profili professionali da adibire tanto alla guida quanto all’assistenza dei veicoli industriali e dei loro rimorchi. Non dobbiamo dimenticare che è un mestiere pesante, difficile, che comporta sacrifici notevoli e nessuno vuole più fare perché non è “alla moda” e non è retribuito come lo era una volta.

Colpa delle aziende di trasporto, allora.

No, è colpa di tutti noi che per i nostri figli pensiamo a professioni che abbiano almeno una parola inglese dentro, tipo marketing, account, e cose del genere. Molto dipende dalla concorrenza (che sarebbe meglio definire dumping sociale) delle aziende straniere, soprattutto dell’Est Europa, che fanno una concorrenza sui costi spietata.

E le aziende?

Alcune si sono fermate o quasi, come quelle che si occupano del cemento, delle costruzioni o del petrolio. Altre, il pharma e il food, hanno continuato, ovviamente, a lavorare. In ogni caso, la maggior parte sono arrivate a questa crisi già sui gomiti, in grossa difficoltà. I margini erano ridotti all’osso, le spese in continua crescita e la concorrenza estera spietata. Negli anni Settanta il 70% dei mezzi pesanti che attraversavano le nostre frontiere erano italiani, ora il 70% ha una targa straniera. Stiamo lasciando andare un settore fondamentale per il Paese e la sua economia.

Allora di chi è la colpa?

Se fare impresa in Italia è complicato, avere un’azienda di trasporti lo è molto di più. Poi c’è poca attenzione al settore. Sembra che a nessuno interessi.

«Stiamo lasciando andare un settore fondamentale per il Paese e la sua economia»

E la moratoria di tasse e contributi per chi lavora nei trasporti?

Diventerà un cappio al collo per le imprese perché tra qualche mese sarà difficile avere i soldi per pagare stipendi carburante e manutenzione, a cui si aggiungeranno contributi, tasse, rate dei finanziamenti rimandati. Molti non riusciranno più a farcela e porteranno i libri in Tribunale. Sarà un’ecatombe. Anche le aziende con i bilanci a posto rischieranno la catastrofe.

Cosa serve alle aziende di trasporto?

Politiche complessive che affrontino i problemi della logistica e del trasporto in un’ottica di sistema, per promuovere un concreto sviluppo competitivo per l’autotrasporto italiano. Bisogna capire cosa è davvero importante per il Paese e aiutarlo davvero, non con soldi, ma dando indirizzi concreti, semplificando la burocrazia e riducendo le tasse almeno a livello degli altri Paesi. La Polonia, ad esempio, ha dei costi di base che sono ben diversi dai nostri e dovremmo, per lo meno combattere ad armi pari.

Lei è presidente e amministratore delegato di Italscania, che produce e vende camion, autobus e mezzi pesanti. Ma ha parlato solo di autisti e aziende di trasporto.

Sono i miei clienti, ma sono, soprattutto, le persone con cui lavoro tutti i giorni. Sono i miei amici e, quando vedo un amico che fa un lavoro importante e fatica ad andare avanti, non posso fare a meno di cercare di aiutarlo.

Poi è inutile parlare in questo periodo di vendite.

Non vale la pena neanche affrontare l’argomento. Già prima del blocco l’andamento negativo del mercato dei veicoli destinati al trasporto di merci, nelle loro diverse declinazioni, era solo uno degli indicatori che denunciano le incertezza e la confusione che c’è nel settore.

In azienda come vanno le cose?

La produzione delle fabbriche è bloccata in quasi tutto il mondo. In Italia la maggior parte delle persone è in smart working, le nostre officine, invece, sono operative per continuare a offrire un servizio come hanno sempre fatto. Sono loro che vanno in giro per aggiustare i camion in panne con un encomiabile senso del dovere.

In questo caso mascherine e temperatura, immagino…

Certo, sono tutti dotati dei dispositivi di protezione richiesti per evitare il diffondersi del virus.

I costruttori hanno realizzato insieme un video per dire grazie agli autisti che stanno lavorando nell’emergenza.

Siamo acerrimi concorrenti, ma, in momenti come questo, l’unione fa la forza.