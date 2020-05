Milano, per il Gruppo Cap ricavi per 369 milioni di euro

MILANO (ITALPRESS) - Il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Citta' Metropolitana di Milano, ha presentato il suo bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, che presenta ricavi per oltre 369 milioni di euro, un risultato netto d'esercizio di 32,25 milioni di euro, contro i 31,94 milioni del 2018 e investimenti sul territorio per 107 milioni. Gli investimenti in infrastrutture crescono del 13% rispetto al 2018 e l'EBITDA raggiunge quota 109 milioni, un valore pari al 42% dei ricavi della tariffa, in crescita del 13% rispetto al 2018 e del 43% rispetto a cinque anni fa, con un indotto generato di 2.686 posti di lavoro. "Il bilancio 2019 e' il piu' bello della storia di CAP - ha commentato il presidente del gruppo Alessandro Russo -. Il Covid-19 pero' e' entrato in modo importante nei nostri piani e noi abbiamo realizzato una serie di iniziative per dare una mano al sistema. Per cui abbiamo deciso di dare un anticipo dei pagamenti ai nostri fornitori, dato continuita' alle procedure di gara e fatto una grossa donazione, pari a 10 milioni di euro, ai territori da noi serviti e di 2 milioni agli ospedali". "CAP si dimostra un'azienda fortemente patrimonializzata, con un attivo di 1,2 miliardi, di cui la parte fissa e' di 900 milioni. La scelta dei comuni, che sono i nostri azionisti, di non distribuire utili, ma di investire in maniera sempre piu' elevata, e' stata vincente. La robustezza dell'azienda ci permette di affrontare il futuro in maniera tranquilla" ha aggiunto Michele Falcone, direttore generale del gruppo. (ITALPRESS). trl/pc/abr/red 13-Mag-20 16:52