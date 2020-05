LOS ANGELES (ITALPRESS) - Madonna si sottoporra' a un'operazione di medicina rigenerativa per un problema di cartilagine al ginocchio. Lo annuncia la cantante sulla sua pagina Instagram dove posta una foto in lingerie. "Finalmente - scrive - avro' il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante! Salterei su e giu' se potessi, dopo 8 mesi di dolore! Auguratemi buona fortuna!". (ITALPRESS). mgg/red 13-Mag-20 14:22