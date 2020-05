Intesa Sanpaolo mettesul piatto 50 miliardi

Che sarebbe toccato alle banche sostenere il Sistema Paese è stato evidente sin dai primi momenti dell’emergenza. Così, senza attendere i provvedimenti governativi, il 24 febbraio Intesa Sanpaolo aveva già annunciato la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere (per la sola quota capitale o per l’intera rata) prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata dell’emergenza.

Poi, il 17 marzo, ha messo a disposizione delle Pmi 15 miliardi di euro: 5 miliardi per nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi, di cui 6 di preammortamento, con condizioni favorevoli, a partire dalle spese di istruttoria, e 10 miliardi di liquidità per i clienti, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e messe a disposizione per finalità ampie e flessibili. Non solo: Intesa Sanpaolo ha anche riservato alle imprese e professionisti associati a Confcommercio un plafond di 2 miliardi di euro, per sostenere le imprese con la finalità di garantire la gestione dei pagamenti urgenti e le esigenze immediate di liquidità.

«In questa fase di estrema emergenza, abbiamo il dovere di impegnare ogni risorsa, per dare il massimo sostegno alle imprese italiane e consentire loro, superate le difficoltà contingenti, di ripartire il prima possibile», ha spiegato Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo. «Mettiamo in campo un ammontare significativo di risorse, pari quasi a un punto di Pil. Possiamo farlo perché Intesa Sanpaolo ha le dimensioni, la solidità e una presenza capillare tali da consentire interventi di dimensioni straordinarie in tutti i territori del Paese, dando supporto a tutte le imprese».

La banca moltiplica la liquidità a disposizione delle imprese per tutelare l’occupazione e far fronte ai pagamenti

A conti fatti, anche grazie al Decreto Imprese, Intesa Sanpaolo ha elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, confermandosi come punto di riferimento nell’erogazione di credito a famiglie e imprese. Un’attività che, a partire dalla conferma dei 450 miliardi di euro di affidamenti a livello di Gruppo, si è ulteriormente ampliata grazie ai nuovi impieghi, che nel solo mese di marzo hanno fatto crescere lo stock consolidato per una cifra pari a 5 miliardi di euro. Le erogazioni a medio e lungo termine, a sostegno degli investimenti di famiglie e imprese, nei primi 3 mesi dell’anno sono stati pari a 15 miliardi di euro a livello di Gruppo. La Banca, in particolare, moltiplica la liquidità messa a disposizione delle imprese in questa fase di eccezionale emergenza, consentendo loro di tutelare l’occupazione e di far fronte ai pagamenti nonostante la progressiva riduzione o addirittura assenza di fatturato.

«Il nostro obiettivo è salvaguardare il valore del Made in Italy, l’eccellenza delle filiere produttive, la forza del nostro export», ha sottolineato Carlo Messina. «Siamo convinti che le capacità e la resilienza degli imprenditori italiani consentiranno al nostro sistema produttivo di recuperare rapidamente terreno e di riposizionarsi in maniera vincente nello scenario che emergerà dalla crisi. La forza della nostra Banca e delle persone che ne fanno parte continuerà ad essere al fianco delle imprese e delle famiglie, con 450 miliardi di credito accordato, pari a oltre il 25% del Pil italiano»

E anche per i finanziamenti sotto i 25mila euro garantiti al 100% dallo Stato, Intesa Sanpaolo garantisce tempi rapidissimi: per l’erogazione si va dalle 24 alle 72 ore. Le condizioni? Decisamente interessanti: da un tasso di interesse minimo dello 0,04% con scadenza a 3 anni e preammortamento di 2 anni fino a un massimo dell’1,13% con scadenza 6 anni e preammortamento 2 anni.