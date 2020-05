Azzolina "Non e' ancora possibile il ritorno in classe"

ROMA (ITALPRESS) - "Voglio ribadire con chiarezza che le condizioni sanitarie ad oggi non consentono di terminare l'anno scolastico in presenza a scuola, per tale ragione il governo ha deciso il rientro a scuola a settembre prossimo". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in audizione presso la Commissione Cultura della Camera. "Tuttavia il servizio di istruzione e' un servizio pubblico essenziale costituzionalmente garantito - ha aggiunto - per questo abbiamo subito sollecitato la didattica a distanza per garantire il diritto allo studio". "In una situazione cosi' difficile il governo ha dovuto operare scelte importanti e difficili, impedendo allo stato attuale la presenza a scuola degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e riducendo il personale Ata e dirigenti scolastici. Questo per contenere il contagio", ha spiegato la ministra. (ITALPRESS). tan/sat/red 13-Mag-20 14:41