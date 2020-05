Le nuove cantine sotterranee di Montalbera

Una barricaia di quasi 400 "legni" che verrà arricchita da una nuova pavimentazione - in materiale grace - color beige armani arrugginito - per dare un ultimo tocco d'arte alla già magnifica barricaia e al magazzino automatizzato...Tutto nel rispetto della tradizione ma in un'ottica di un'architettura futuristica ed elegante. I lavori inzieranno fra poche settimane quando i Cantinieri non necessari causa emergenza covid-19 saranno sbloccati. Un'operazione importante di ristrutturazione in un momento complicato.

Prova ne sia che La “Festa del Ruché”, diventata un appuntamento molto atteso di inizio maggio, è stata rinviata al prossimo anno, tra il 7 e il 9 maggio 2021. Montalbera ha da sempre partecipato con molto entusiasmo all’evento, organizzato dall’Associazione Produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato con la collaborazione dell’associazione GoWine, presso La Tenuta Mercantile a Castagnole Monferrato. Comprendendo le scelte intraprese per tutelare la salute di tutti, l'augurio è di ritrovarsi, sempre numerosi, ai prossimi e numerosissimi appuntamenti dedicati al Ruché, non appena la situazione tornerà alla normalità.