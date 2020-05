Il nuovo marketplace dell’edilizia della startup Format Strategy

L’obiettivo dell’iniziativa imprenditoriale di Format Strategy, startup milanese, è portare un approccio digitale in un settore tradizionalmente poco incline all’utilizzo di canali di marketing e di vendita innovativi.

FaberExpert.com è una piattaforma che facilita l’incontro tra domanda e offerta per la realizzazione di lavori edili, di manutenzione e ristrutturazione, grazie a un motore di ricerca gratuito che permette di individuare imprese e professionisti nell’area della propria abitazione. Possibilità di scegliere l’impresa, preventivi accurati, assistenza fino al termine della ristrutturazione e recensioni degli addetti ai lavori sono gli elementi distintivi di FaberExpert.com, in grado di semplificare l’organizzazione delle attività grazie a un approccio digitale che si sta sviluppando in seguito all’emergenza Coronavirus anche in settori tradizionali come l’edilizia.

La startup è un’idea di Marcello Marino che ha alle spalle esperienze professionali in Canon Italia e Microsoft Italia e competenze consolidate in ambito sia tecnologico sia di marketing digitale. Format Strategy sta coinvolgendo con le attività di marketing un bacino di circa 300.000 imprese e professionisti (principalmente architetti, imprese edili e serramentisti) e si rivolge ad un mercato che in Italia supera i 120 miliardi di euro secondo i dati ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) dell’Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni.

Il vantaggio per i clienti è duplice e consiste nel poter identificare le imprese più competenti nella zona e nel poter valutare i costi richiedendo preventivi particolarmente accurati, comodamente da casa, nonché poter verificare il prezzo definitivo tramite un sopralluogo da parte delle imprese scelte (disponibile per lavori di importo superiore a 3.000 euro). Si può usare il portale anche solo come strumento di ricerca, per consultare i profili delle imprese e dei professionisti nella propria zona. Il cliente che decide di avviare una richiesta viene “assistito” gratuitamente fino all’assegnazione dell’incarico a una impresa o a un professionista. Al termine dei lavori, chi ha usufruito del servizio può inserire sul portale una recensione così da aiutare le altre persone a scegliere imprese e professionisti secondo le loro caratteristiche.

Ad ogni ristrutturazione viene assegnato un referente FaberExpert.com che guida l'utente nelle varie fasi. Nell'ottica di favorire chi per la prima volta si dedica ad una ristrutturazione, il portale offre inoltre la garanzia di aiutare a gestire gratuitamente eventuali controversie che si verifichino tra il cliente e l'impresa durante l'esecuzione dei lavori attraverso il centro risoluzione controversie che mette a disposizione un consulente FaberExpert.com ad hoc.

L’idea di lanciare FaberExpert.com va incontro anche all’esigenza di supportare i professionisti del settore edile, alla luce della crisi causata dall’emergenza globale del Covid 19 che si prevede comporterà un calo delle compravendite residenziali tra l'8% e il 18% (dati Nomisma, 1° Rapporto sul mercato immobiliare 2020). Per gli addetti ai lavori, FaberExpert.com è una vetrina che permette gratuitamente di creare la pagina della propria attività, ottenere visibilità nei motori di ricerca grazie all’ottimizzazione del portale, ricevere e rispondere alle richieste di preventivo. La pagina-vetrina del professionista è sempre accessibile ai clienti, indipendentemente dall’invio di un preventivo, che è ad ogni modo gratuito. Solo nel momento in cui il professionista accetta un incarico attraverso la piattaforma, riconosce a FaberExpert.com un importo ridotto commisurato al valore dei lavori e verificabile liberamente sul portale. Chi sulla piattaforma mostra le foto dei lavori eseguiti e ha ricevuto recensioni gode di una visibilità anche maggiore.

Il portale rappresenta inoltre un’opportunità anche per le agenzie immobiliari che desiderano permettere ai propri clienti di trovare l’impresa adatta per la loro ristrutturazione attraverso una collaborazione con FaberExpert.com. Marcello Marino, ideatore e fondatore di Format Strategy - FaberExpert.com, afferma: “L’obiettivo del portale è rendere più semplice per gli utenti effettuare lavori in ambito edile e aiutare gli operatori del settore a valorizzare la loro professionalità, evitando di competere unicamente sul prezzo. Vogliamo sempre più portare il digitale in un ambito tradizionalmente poco incline a introdurre dei canali di vendita innovativi. Il prossimo passo, nell’ottica di un approccio multicanale che oltre al sito web consente di usare la piattaforma via telefono o whatsapp, sarà la messa a punto dell’App”.

Format Strategy guarda anche a un’espansione futura sui mercati esteri: già dalle prime fasi di sviluppo del progetto sceglie infatti un approccio internazionale partecipando nel 2017 come una delle poche startup italiane espositrici a WebSummit, l'evento globale di riferimento per il settore tecnologico, e a inizio 2020 partecipa a Startup School di Y Combinator, l'acceleratore di startup di San Francisco.