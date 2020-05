Che Italia troveremo usciti dalla pandemia?

Il termine di questa quarantena ci ricorda la frase scritta dai tre evangelisti Matteo, Marco e Luca, trascorsi i quaranta giorni di digiuno di Gesù nel deserto: “Finalmente ebbe fame”.

Italiani ed Europei usciamo così dalla quarantena ma come ci comporteremo? Cosa ci aspettiamo? Troveremo pietre o pane?

Dipenderà tutto dai nostri comportamenti (Thaler) e dalla nostra cultura (Duflo, Kremer, Banerjee).

“Nostra” in senso lato: di chi governa, di chi esegue, di chi lavora, di chi produce, di chi finanzia.

Le crisi si presentano nella storia come cicliche tanto che Pareto raffigura gli stati economici medi come il livello medio dell’oceano: movimenti ondulatori di ogni genere agitano l’aggregato economico. Una politica di prevenzione non è immaginabile quando vi siano cause cosmiche, precisamente come il ragionamento astrologico di Don Ferrante escludeva qualsiasi prevenzione contro il contagio della Peste (Bachi 1928).

Sappiamo noi italiani di avere una operatività frenata da una burocrazia modellata per noi da un sarto secolare che ha creduto di conoscere il nostro lato peggiore: ingannare le leggi per servircene “pro domo nostra”.

Riferirci ai grandi padri dell’economia ci è di conforto ed evita errori.

In economia non si copia ad eccezione del rispetto di quei principi di base che si contano sulle dita di una mano.

Mi riferisco a pochi e concreti: Keynes, Ricardo e Pareto ma senza sottovalutare gli apporti di Barone e Bachi.

Vedremo però che l’economia politica è rivoluzionata e salvata da recenti Nobel (Thaler, Duflo, Kremer, Banerjee) e al centro è l’ ”Homo non economicus” ma quello naturale come “creato” che si comporta anche non razionalmente.

Dei comportamenti, l’economia si deve basare per conoscerli sociologicamente e psicologicamente.

Prima degli obiettivi storici: distribuzione della ricchezza e soddisfacimento razionale dei bisogni, occorre cultura per combattere la povertà (Duflo, Kremer, Banerjee).

Queste premesse teoriche ci conducono al pratico: occorre che chi governa crei “Entusiasmo” e Fiducia; da questi seguono Investimenti, Consumi e Occupazione.

Gli investimenti pubblici sono essenziali così come il livello dei redditi (salari, interessi, profitti e rendite) va posposto alle produzioni di beni e servizi.

È necessario abbandonare certe utopie di voler raggiungere, in questo contesto drammatico, l’equilibrio generale dell’economia che è mondiale e ciò comporterebbe la presenza di un immaginifico direttore di un’orchestra preparata e pronta a suonare lo spartito dell’economia del futuro.

Stiamo con i piedi per terra e puntiamo alla produzione di beni, servizi e infrastrutture per incrementare la distribuzione sociale della ricchezza.

L’economia va regolata come sono regolati moneta e credito (accordi interbancari – Banca Centrale – BCE).

Queste sono le premesse per decidere le misure da imporre dopo la fine di questa guerra mondiale a colpi di virus.

Il compito non può esaurirsi negli studi che riguardino il “Prezzo” e la “Distribuzione”, ma deve urlare ai responsabili che occorre produrre.

Questi principi da Ricardo, Keynes e Pareto dimostrano e ancora di più dimostreranno che l’Economia è al servizio del bene comune, della persona e della famiglia.

Occorre creare ricchezza, non aumentare valori (Ricardo) che rappresentano aspetti nominali ma nulla aggiungono alla ricchezza cioè alle cose necessarie.

Gli investimenti pubblici e privati di poche grandi opere infrastrutturali creano subito Entusiasmo nella massa grande dei lavoratori e delle famiglie (purché si concretizzino alacremente, non in 8-10 anni vedi Anas), lo spread cala e gli imprenditori e i Comuni investono con la tranquillità di sapere che si ricresce.

Il denaro a fondo perduto e il credito concesso dallo Stato non si brucia per coprire perdite ma per promuovere lo sviluppo.

L’ auspicio, conseguente a quella storica “economia del benessere” (Barone e Samuelson), che rifiorirà dopo alcuni mesi di sostanziali e seri investimenti, pubblici e privati, è che si volterà definitivamente pagina.

L’Economia Politica vivrà tenendo conto dei comportamenti, della psicologia e della sociologia (non solo di numeri e di matematica) e si vincerà la povertà con la cultura profonda e universale, non con l’unico storico obiettivo della distribuzione della ricchezza.

* revisore dei conti e consulente aziendale