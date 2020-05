Un giubileo del debito è l'unico modo per evitare una depressione

“Anche prima della comparsa del nuovo coronavirus, molte famiglie americane erano indietro con i prestiti agli studenti, i prestiti per l'auto, le carte di credito e altri pagamenti. L'indebitamento dell'America era in aumento e il prezzo del lavoro e dell'industria era al di fuori dei mercati mondiali. Una crisi del debito era inevitabile alla fine, ma il covid-19 l'ha resa immediata.

Le massicce distanze sociali, con le conseguenti perdite di posti di lavoro, i disinvestimenti di scorte e gli enormi salvataggi alle società, sollevano la minaccia di una depressione. Ma non deve essere per forza così. La storia ci offre un'altra alternativa in queste situazioni: il giubileo del debito”. E’ la tesi autorevolmente rilanciata da Michael Hudson, autore di "... e perdona i loro debiti" – best seller economico di grande successo negli Stati Uniti - nonchè presidente dell'Institute for the Study of Long-Term Economic Trends ed illustre professore di ricerca economica all'Università del Missouri a Kansas City. Giubileo economico, dunque: cancelazione unilaterale del debito da parte del creditore e a favore del debitore. Quale creditore? Be’, l’unico che può deciderlo senza farsi mandare in manicomio dai suoi azionisti: lo Stato.

Questo passo di pulizia della lavagna, di ripristino dell'equilibrio, riconosce la verità fondamentale che quando i debiti diventano troppo grandi per essere pagati senza ridurre i debitori alla povertà, il modo per tenere insieme la società e ripristinare l'equilibrio è semplicemente quello di cancellare i debiti inesigibili.

La parola "Giubileo" deriva dalla parola ebraica per "tromba" - yobel. Nella Legge del Mosaico, veniva soffiato ogni 50 anni per segnalare l'Anno del Signore, in cui i debiti personali dovevano essere cancellati. L'alternativa, avverte il profeta Isaia, era che i piccoli proprietari terrieri cedessero le loro terre ai creditori: "Guai a voi che aggiungete casa per casa e unite campo per campo finché non vi sarà più spazio e vivrete da soli nella terra". Quando Gesù pronunciò la sua prima predica, il Vangelo di Luca lo descrive come se stesse srotolando il rotolo di Isaia e annunciando che era venuto ad annunciare l'Anno del Signore, l'Anno Giubilare.

Fino a poco tempo fa, gli storici dubitavano che un giubileo del debito sarebbe stato possibile in pratica, o che tali proclami avrebbero potuto essere fatti rispettare. Ma gli assiriologi hanno scoperto che, fin dall'inizio della storia registrata nel Vicino Oriente, era normale che i nuovi governanti proclamassero un'amnistia del debito al momento di salire al trono. Invece di suonare la tromba, il sovrano "alzò la sacra fiaccola" per segnalare l'amnistia.

Ora si è capito che questi governanti non erano utopici o idealisti nel condonare i debiti. L'alternativa sarebbe stata quella di far cadere i debitori in schiavitù. I regni avrebbero perso la loro forza lavoro, dal momento che molti avrebbero saldato i debiti con i creditori. Molti debitori sarebbero fuggiti (così come i greci sono emigrati in massa dopo la recente crisi del debito), e le comunità sarebbero state inclini ad attaccare dall'esterno.

I parallelismi con il momento attuale sono notevoli. L'economia degli Stati Uniti si è fortemente polarizzata dal crollo del 2008. Per troppi, i loro debiti lasciano poco reddito disponibile per la spesa dei consumatori o per la spesa nell'interesse nazionale. In un'economia in crisi, qualsiasi richiesta di pagare nuovi massicci debiti a una classe finanziaria che ha già assorbito la maggior parte della ricchezza guadagnata dal 2008 non farà altro che dividere ulteriormente la nostra società.

Questo è già accaduto in passato nella storia recente - dopo la prima guerra mondiale, il peso dei debiti di guerra e dei risarcimenti ha mandato in bancarotta la Germania, contribuendo al crollo finanziario globale del 1929-1931. La maggior parte della Germania era insolvente, e la sua politica si è polarizzata tra nazisti e comunisti. Sappiamo tutti come andò a finire.

Il crollo bancario del 2008 in America ha offerto una grande opportunità per scrivere i mutui spazzatura, spesso fraudolenti, che gravavano su molte famiglie a basso reddito, soprattutto sulle minoranze. Ma questo non fu fatto, e milioni di famiglie americane furono sfrattate. Il modo per ristabilire la normalità oggi è la svalutazione del debito. I debiti più arretrati e più probabilmente inadempienti sono i debiti degli studenti, i debiti sanitari, i debiti dei consumatori in generale e i debiti puramente speculativi. Bloccano la spesa per beni e servizi, riducendo l'economia "reale". Una svalutazione sarebbe pragmatica, non solo morale con i meno abbienti.

Infatti, potrebbe creare quello che i tedeschi chiamavano un "Miracolo economico" - il loro moderno giubileo del debito nel 1948, la riforma monetaria amministrata dalle potenze alleate. Quando fu introdotto il marco tedesco, che sostituì il Reichsmark, il 90 per cento del debito pubblico e privato fu cancellato. La Germania emerse come un Paese quasi privo di debito, con bassi costi di produzione che diedero il via alla sua economia moderna.

I critici avvertono del crollo di un creditore e dei costi rovinosi per governare.

Ma se il governo degli Stati Uniti può finanziare 4,5 trilioni di dollari di alleggerimento quantitativo, può assorbire il costo della rinuncia al debito degli studenti e ad altri debiti. E per i finanziatori privati, solo i prestiti scadenti devono essere cancellati. Gran parte di ciò che verrebbe cancellato sono i ratei, le penali per i ritardi e le penali per i prestiti andati male. In realtà sovvenziona i prestiti scaduti per lasciarli in vigore.

In passato, il settore finanziario politicamente potente ha bloccato una svalutazione. Finora, l'etica di base della maggior parte di noi è stata che i debiti devono essere rimborsati. Ma è giunto il momento di riconoscere che la maggior parte dei debiti ora non può essere pagata - senza una vera e propria colpa dei debitori di fronte al disastro economico di oggi.

L'epidemia di coronavirus serve come esercizio di espansione mentale, rendendo pensabili soluzioni finora impensabili. I debiti che non possono essere pagati non lo saranno. Un giubileo del debito potrebbe essere la migliore via d'uscita.