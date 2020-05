Per l’Ubs quest’anno no al vecchio adagio "Vendi a maggio e vai via”

“Sell in may and go away”, recita un vecchio adagio della Borsa americana. Ma Ubs Wealth ha scritto in un report di qualche giorno fa che quest’anno il proverbio potrebbe richiedere una moratoria, insomma che sarebbe meglio non metterlo in pratica. Se, per esempio, aveste venduto a maggio e foste andati via nel 2018 fino alla fine dell’anno, avreste visto evaporare i guadagni del mercato azionario dell'anno e poi alcuni. Quindi… "Comprate a maggio e tenete d'occhio i vostri investimenti", afferma Ubs Wealth. Secondo i suoi consulenti, con i tassi d'interesse così bassi come quelli attuali, gli investitori che vogliono vendere stanno acquistando obbligazioni e azioni invece di stare seduti su liquidità a basso rendimento. Hanno anche suggerito di acquistare a rate (ovvero con una media dei costi in dollari) e di concentrarsi sulle tendenze che potrebbero essere stimolate dalle interruzioni del coronavirus - e-commerce, fintech, automazione e robotica, per citarne solo alcune - nonché sulle azioni di settori più stabili come quello dei beni di prima necessità. Potrebbero comunque esserci meno investitori in giro per comprare e vendere azioni, obbligazioni e altre attività per i prossimi mesi, il che significa che chi rimane nei paraggi avrà un effetto più significativo sui prezzi. In genere, ciò si traduce in maggiori oscillazioni in entrambe le direzioni.