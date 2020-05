L'impresa del sonno non dorme mai

Chi dorme non piglia pesci, in compenso chi fa dormire prende milioni (e partecipazioni strategiche).

Da zero a 150 milioni di euro di ricavi netti in appena sei anni, fino ad attirare persino l’attenzione della Haniel family equity company (che fra l’altro hanno significative partecipazioni in Media Markt, per capirci): è un caso da manuale quello di Emma The Sleep Company, primatista tra le aziende europee a più rapida crescita grazie ai suoi sistemi per il sonno. Solo impilando i materassi venduti negli ultimi cinque anni, si raggiungerebbe l’altezza di 540 torri Eiffel. Ma sono altri i numeri che hanno attirato l’attenzione di un player di primaria importanza come Haniel, entrato ad aprile nella compagine finanziaria con il 50.1%. Prima fra tutti, il tasso di crescita: 550% il primo anno, del 73% il secondo, 140 % il terzo e 86% il quarto. Poi, certo, i ricavi netti: da 3 a 19,5 milioni nel 2016, 33,6 - nonché il traguardo del breakeven - l’anno successivo, 80,5 nel 2018 e addirittura 150 nel 2019. Oggi Emma The Sleep Company (il marchio oggi presente in 21 Paesi - Italia compresa, al sito www.emma-materasso.it - ed è considerato tra i principali distributori di bed-in-a-box), impiescita considerevole - per essere nata come una start up - che abbiamo visto e la previsione, per il 2020, di raggiungere il traguardo dei 200 milioni di euro di fatturato.

Ricerca, continua innovazione, rapida implementazione di soluzioni personalizzate insieme ad efficienti strategie di marketing, partner strategici e un approccio al mercato omnichannel hanno centrato l’obiettivo (e non solo di fatturato): ad ottobre 2019, il materasso Emma Original ha vinto uno dei riconoscimenti più importanti, lo Stiftung Warentest, e in Italia è stato eletto Prodotto dell’Anno 2020. E ora l’ingresso di Haniel: «Siamo davvero orgogliosi di poter collaborare con Emma ampliando così il nostro ventaglio di attività con un’azienda giovane, innovativa e in rapida crescita», spiega Thomas Schmidt, ceo di Haniel. Entusiasmo condiviso in pieno dai soci fondatori: «Ci auguriamo possa portare vantaggi a entrambi», sottolinea Dennis Schmoltzi co-ceo di Emma: «con un partner forte come Haniel al nostro fianco, siamo certi di raggiungere obiettivi di crescita importanti sviluppando nuove aree di business nella tecnologia del sonno. Inoltre, in breve tempo saremo in grado di diventare il principale player in ambito internazionale. Per il momento, stiamo procedendo molto bene, la crisi causata dal Coronavirus non ha finora danneggiato troppo i nostri partner e le imprese che collaborano con noi». Per inciso: Manuel Mueller e Dennis Schmozi, che detengono ciascuno il 24,95% delle quote della società, continueranno a mantenere la carica di amministratori delegati guidando l’espansione in ambito internazionale. Gli attuali investitori hanno venduto le proprie azioni a Haniel, ma l’accordo non include finanziamenti: Emma è in fase di crescita con capitali propri. Prezzo d’acquisto e dettagli dell’accordo? Per ora rimangono tutelati dal più assoluto riserbo, anche in attesa del via libera da parte dell’antitrust.

Il nuovo ingresso nella compagine societaria, per Emma, rappresenta l’ennesimo trofeo. Per chi non lo sapesse, infatti, Haniel, Franz B & Cie. GmbH, è una family company tedesca fondata 1756 a Duisburg-Ruhrort, si compone di un portfolio diversificato di aziende che spazia da BekaertDeslee a Cws, da Elg a Media Markt/Saturn/Mediaworld, e poi Optimar, Rvema e Takkt. Persegue una strategia di investimento unica: creare valore restando coerenti ai criteri di sostenibilità e al contempo un forte orientamento alla performance. «In questo momento siamo concentrati nella gestione dell’emergenza causata dal Coronavirus e, come tutti, ci preoccupiamo del benessere dei nostri collaboratori e delle loro famiglie e al contempo siamo molto impegnati alla nuova strategia Haniel: creare valore nel lungo periodo e assicurare posti di lavoro», aggiunge Thomas Schmidt, ceo di Haniel. «Già dall’anno scorso abbiamo deciso di investire solo in società che rientrano in queste tre aree tematiche: Persone, Pianeta e Progresso. Con l’ingresso di Emma nel nostro gruppo, nella divisione dedicata agli investimenti sulla persona, contribuiremo in modo significativo a un futuro sano e degno di essere vissuto. La transazione è iniziata a gennaio e siamo certi potrebbe chiudersi a breve, proprio grazie alle nostre affinità strategiche».

I FONDATORI DI EMMA THE SLEEP COMPANY DENNIS SCHMOLTZI E MANUEL MUELLER

La task force che insegna a dormire meglio

Evitare alcool e caffeina, evitare pisolini durante il giorno, andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora. E poi arieggiare la camera da letto prima di andare a dormire infatti la temperatura ideale in camera è intorno ai 18 gradi Celsius. Ma anche fare pasti leggeri, un bagno caldo, leggere un buon libro e illuminare la stanza con una luce soffusa. Bastasse questo, a garantire un buon sonno, imprese come Emma The Sleep Company non avrebbero ragione né di esistere, né di cercare sempre nuove soluzioni: «Solo nel 2019, abbiamo investito oltre 2 milioni in ricerca e sviluppo per raggiungere la perfezione nella qualità del sonno. Emma è il frutto di molti anni dedicati all’innovazione nella tecnologia del sonno con materassi in schiuma ma, guardiamo sempre oltre», commenta Manuel Müller, chief entrepreneurship officer e co-fondatore di Emma. L’azienda ha persino una Sleep Expert Taskforce, a capo della quale c’è una donna: Verena Senn. La scelta non è stata casuale: dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in neurobiologia presso l’Università di Basilea, Verena ha completato gli studi post-dottorato all’Ernst

Struengmann Research Institute, ha trascorso quasi 15 anni di ricerca su temi relativi al cervello e al comportamento psicologico. Guida una task force di dieci scienziati dediti alla ricerca del miglioramento della qualità del sonno. «Il sonno è rimasto abbastanza invariato per migliaia di anni», afferma Verena Senn. «Tuttavia, l’industrializzazione ha portato al mondo la luce elettrica che ha iniziato una tendenza costante di violazione, per così dire, del modello di sonno. Proprio perché sappiamo che è importante assicurare un riposo notturno di qualità, lungo circa otto ore a notte, il progresso può accompagnarsi meglio nel completare la biologia del sonno». Che è uno degli alleati più importanti per la salute fisica e mentale, è una necessità biologica non negoziabile, nonché il sistema di sostegno vitale. Riposare è indispensabile per consolidare le memorie: dormire bene migliora l’apprendimento e il funzionamento della memoria, c’è bisogno di dormire dopo aver imparato cose nuove per non dimenticarle e c’è bisogno di sonno anche prima di imparare per preparare il cervello ad assorbire nuove memorie.