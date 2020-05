Industria manifatturiera, la gelata colpisce tutto il mondo

I nuovi dati del sondaggio della settimana scorsa hanno suggerito che l'attività manifatturiera nella zona euro in aprile si è ridotta al ritmo più veloce da quando sono iniziati i record nel 1997 e gli Stati Uniti potrebbero non fare molto meglio.

Questi sondaggi regolari chiedono ai responsabili degli acquisti dell'industria manifatturiera quanto sono stati impegnati ogni mese, e potrebbero aver ricevuto una risposta relativamente ottimistica in aprile. Questi manager, dopo tutto, sembrano aver trascorso almeno una parte del mese a lavorare, piuttosto che languire in un isolamento economico e sociale come il resto del mondo occidentale. Ma i dati dell'indagine europea, tanto per cominciare, sono stati comunque di scarsa qualità: l'attività manifatturiera ha toccato il minimo storico da undici anni in Germania, Spagna e Paesi Bassi, e il livello più basso mai registrato in Francia e in Italia. La maggior parte delle perturbazioni del coronavirus potrebbe aver colpito solo a marzo, ma l'economia dell'eurozona è ancora in contrazione a un tasso annualizzato del 14% nell'ultimo trimestre. E con l'attività produttiva di aprile ancora più debole di quella di marzo, il secondo trimestre sembra destinato a essere ancora peggiore del primo. Questo si riflette nelle stime della banca d'affari Goldman Sachs, che ritiene che l'economia della zona euro si ridurrà del 15% in questo trimestre rispetto al secondo trimestre del 2019 - o a un tasso annualizzato di quasi il 40% (twitta questo).

I dati di venerdì scorso hanno mostrato che l'attività dell'industria manifatturiera americana è scesa al suo minimo storico di undici anni in aprile e anche se le cose potrebbero non andare così male come in Europa, l'economia del paese è ancora diretta verso un calo annualizzato del 34% in questo trimestre. Nel tentativo di limitare l'impatto sulle imprese e sui singoli individui, il governo statunitense sta lavorando su un nuovo piano di sostegno - non che il taglio delle tasse previsto dal presidente farà molto per aiutare i 20 milioni di nuovi disoccupati che dovrebbero apparire nei dati sull'occupazione di aprile di questo venerdì.