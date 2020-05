Il nuovo reddito di emergenza: come funziona e chi può pecepirlo

Nel Decreto Rilancio è contenuta una misura che ha messo rapidamente d'accordo M5S e Pd: il reddito di emergenza, altrimenti noto come Rem, che serve a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa della pandemia. Si tratta di una cifra compresa tra i 400 e gli 800 euro e andrà in aiuto da chi non è percettore degli altri sussidi già stanziati. Per poter ottenere il Rem bisogna essere residenti in Italia, con un patrimonio familiare inferiore a 10mila euro nel 2019, cui si sommano ulteriori 5mila euro per ogni ulteriore membro.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee. Le domande potranno essere presentate fino alla fine del mese di giugno presso l'Inps.