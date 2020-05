Il Covid-19 mette a rischio le università di tutto il mondo

E’ la tesi pessimistica ma sinistramente intrigante di Jonathan Wolff, editorialista del Guardian. “Uno studio recente suggerisce che il settore universitario del Regno Unito subirà l'anno prossimo una perdita di 2,472 miliardi di sterline in tasse universitarie – ha scritto - Stranamente, il mio normale istinto di ridacchiare sulla precisione fasulla non ha fatto effetto questa volta. (…) Supponiamo che il virus si spenga naturalmente in un mese o due, o che accada qualche altro miracolo, e che le università possano riaprire. Ma… dimenticate la settimana delle matricole: le università si preparano a insegnare i nuovi primi anni online. Gli studenti internazionali saranno giustamente molto nervosi all'idea di venire nel Regno Unito. Finora ci siamo coperti a malapena di gloria, e se c'è il timore di una seconda ondata, sarà comprensibile se pochi vogliono rischiare di rimanere bloccati in una stanza degli studenti lontana da casa - per non parlare del fatto che un'università è il principale terreno di coltura dei virus. Le università faranno fatica a capire cosa significhi in pratica la lontananza sociale. Uno degli scenari presi in considerazione è dunque che tutti i corsi dovranno essere offerti da un mix di materiali in classe e online. Forse le lezioni vengono tenute in video, e gli studenti vengono al campus solo per l'interazione di piccoli gruppi. O forse tutto deve andare online, almeno per un certo periodo, con gli studenti che rimangono a casa. Un piano di emergenza del genere è già in atto, non si sa mai. L'educazione online funziona meglio in alcune aree accademiche rispetto ad altre. Le materie in classe potrebbero forse essere in parte replicate, ma il lavoro in laboratorio o in studio presenta sfide maggiori, per usare l'eufemismo preferito dal settore. E così, il crunch. Se le università non possono aprirsi normalmente, almeno in parte, gli studenti potrebbero ragionevolmente decidere di rimandare il loro posto all'anno successivo, supponendo che le cose si siano sistemate per allora, e prendere un anno sabbatico. E non si deve dare per scontato che le università siano in grado di accettare rinvii di massa. Anche negli anni ordinari non è sempre possibile, in quanto i corsi altamente competitivi non vogliono legare troppi posti per la coorte successiva. Si potrebbe dire agli studenti che devono ripresentare la loro candidatura e correre il rischio contro i candidati dell'anno successivo. Nulla è ancora certo, ma le università avranno decisioni difficili, e amaramente impopolari, da prendere.