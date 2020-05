LA MIA FASE 2/ Maccari (Salov): «La nostra è iniziata prima della 1"

Sembra una battuta ma non lo è, di fatto in Salov non abbiamo visto nemmeno la fase 1. La nostra fase due è già ben avviata.

Il canale diretto con la proprietà cinese Bright Food sui mercati internazionali è stato un punto di osservazione privilegiato e fondamentale per giocare in anticipo rispetto alla messa in sicurezza del personale e per potere proseguire la nostra attività.

Il ponte che ci unisce all’oriente ha permesso in prima battuta di supportare i colleghi cinesi con mascherine e materiali necessari, che al momento dello scoppio del focolaio li aveva messi in difficoltà, e conseguentemente di disporre di una scorta interna di presidi di sicurezza che abbiamo deciso di adottare anche per il nostro personale, nonostante in Italia si fosse ancora all’inizio dell’emergenza e non si immaginava quello che a distanza di poche settimane sarebbe accaduto.

La nostra priorità nell’immediato è stata salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori della nostra azienda e delle loro famiglie, sia in Italia sia all’estero, garantendo per tutti il prosieguo dell’attività. Abbiamo dotato tutto il personale di mascherine FFP3, igienizzanti e messo in atto tutte le numerose precauzioni necessarie, organizzando l’attività di produzione su tre turni per mantenere le distanze adeguate tra gli addetti alla produzione e adottando, man mano, i diversi protocolli in seguito ufficializzati dal Governo.

Per il personale impiegatizio, in Italia e nelle nostre filiali estere, è stato da subito agevolato lo smart working. Abbiamo dotato tutti i collaboratori di laptop portatili, sistemi di video conferenza ed addirittura, nel caso della nostra filiale di Mosca dove il personale utilizzava la metropolitana per recarsi al lavoro, è stato pagato UBER. Insomma, con creatività, si sono adottate tutte le misure necessarie per consentire la continuità lavorativa in assoluta sicurezza.

Dal punto di vista del business, quindi, la nostra azienda non si è fermata. Anzi, ha avuto un importante aumento nel canale retail dove la nostra attività è maggiormente concentrata, mentre ha subito una battuta d’arresto nel settore Ho.re.ca. legata, ovviamente, alla situazione del fuori casa.

Il nostro obiettivo per “la fase 2” è di continuare a lavorare incrementando l’attività, ma con una nuova visione del lavoro. Il lockdown, infatti, ci ha dato la possibilità di scoprire un nuovo modo di lavorare insieme, utilizzando modalità differenti come le videoconferenze e lo smart working, che stiamo valutando di adottare anche una volta ritornati alla normalità, perché riteniamo abbia portato benefici psico-fisici a tutti i nostri collaboratori, favorendo una migliore integrazione tra attività lavorativa e vita privata.

*amministratore delegato gruppo Salov