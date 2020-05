Crédit Agricole Italia e Sace a sostegno di Camozzi con 40 milioni

Crédit Agricole Italia e Sace sono di nuovo insieme per favorire la crescita delle aziende italiane.

Il gruppo bancario, infatti ha erogato un finanziamento garantito da Sace destinato a sostenere i piani di crescita in Italia e nel mondo del Gruppo Camozzi, multinazionale italiana attiva nella produzione di componenti e sistemi per l'automazione industriale presente anche nei settori delle macchine utensili speciali, delle macchine per la filatura e in numerosi altri processi di lavorazione delle materie prime.

Il finanziamento di 40 milioni di euro ha durata di 6 anni ed è finalizzato a sostenere il piano di investimenti futuri del Gruppo legati sia alla crescita in ambito nazionale sia internazionale.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di aziende d’eccellenza come Camozzi, in special modo in questo particolare momento. Vogliamo sostenere concretamente il tessuto imprenditoriale italiano, ponendoci come partner di riferimento, non solo finanziario, per individuare insieme nuove opportunità di sviluppo” afferma Alessio Foletti, Responsabile della Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia.

Lodovico Camozzi, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Camozzi, ha dichiarato: “Con l’operazione di oggi, Crédit Agricole Italia e Sace, affiancano nuovamente il nostro Gruppo, che sta investendo con prodotti innovativi in segmenti rilevanti per il presente ed il futuro della nostra società come il Life Science che, mai come nell’emergenza attuale, necessita di continui progressi.”.

“Attraverso questa operazione confermiamo il sostegno di Sace alle eccellenze italiane che operano sui mercati internazionali e fanno dell’export uno dei propri driver di crescita – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di Sace -. In un contesto difficile in cui Sace è stata chiamata al fianco di tutte le imprese italiane, il nostro intervento a sostegno del piano industriale di Camozzi rafforza i piani di crescita di un gruppo che vanta già un’impronta fortemente internazionale grazie a 18 stabilimenti produttivi nel mondo e una rete distributiva in oltre 70 paesi”.