LA MIA FASE 2/Ambrosino (Elior): «Dalla crisi una nuova normalità per la ristorazione»

Siamo un gruppo di ristorazione collettiva che opera in diversi settori e fin dal primo giorno dell’emergenza ci siamo trovati ad affrontare situazioni molto diverse tra loro, che hanno richiesto un approccio resiliente, immediato e altamente professionale. Se l’attività nelle scuole e in alcune aziende è stata da subito sospesa, gli ospedali, le strutture a supporto delle forze armate e le imprese delle filiere essenziali invece non hanno mai smesso di operare e, noi con loro, siamo stati chiamati a fornire i nostri servizi riorganizzando velocemente il nostro modello in tempo reale per garantire sicurezza a ospiti e collaboratori.

Forti di questa esperienza in prima linea, stiamo ripartendo insieme alle aziende italiane per rispondere ad un’esigenza di sicurezza che sarà un punto fermo nei mesi a venire.

Sono convinto che il ristorante aziendale continuerà a rimanere un importante momento di socialità nonchè un posto più sicuro rispetto ad altri luoghi dove consumare la pausa pranzo, ma inevitabilmente cambierà il modo di frequentarlo e si presenterà sotto una nuova veste. Ad esempio gli ingressi, grazie all’uso della tecnologia e al supporto di personale dedicato, saranno scaglionati: estenderemo gli orari di apertura dei ristoranti con un conseguente cambio nel modo di organizzare la giornata lavorativa in funzione di una pausa pranzo che avverrà in un arco temporale più ampio, ma non per questo, meno importante. La zona adibita al servizio sarà separata da barriere in plexiglass e, per un periodo di tempo che oggi non possiamo quantificare, sarà necessario rinunciare alle isole a libero servizio e utilizzare prodotti monouso come posate, condimenti, ecc... Privilegeremo le soluzioni di pagamento cash less per evitare al massimo i contatti interpersonali e i tavoli verranno occupati solo parzialmente a scacchiera, oppure divisi da pareti e separé per evitare assembramenti.

Inoltre la tecnologia, che rappresenta già un’importante risorsa al servizio delle esigenze della Fase 2, sarà potenziata con un incremento dell’utilizzo delle App, così come le soluzioni di ristorazione evoluta che vanno nella direzione di una sempre maggiore automatizzazione, grazie anche a sistemi come il confezionamento in atmosfera protetta (ATP), diventeranno parte integrante del nuovo modo di offrire e fruire il servizio.

Sono anche profondamento convinto che cambierà il rapporto tra contenuto ed esperienza rispetto al consumo di cibo. Oggi credo che l’atto del mangiare in quanto tale riacquisterà la propria centralità in termini di corretta alimentazione con riferimento agli ingredienti utilizzati, alle catene di approvvigionamento e così via.

La crisi ha accelerato anche dei processi sociali già in atto, come lo smart working e la presenza flessibile nelle sedi aziendali, ma noi sin da prima dell’emergenza avevamo iniziato a sviluppare un’offerta che andasse oltre il classico servizio di ristorazione. Siamo dunque già pronti, sia a livello culturale che organizzativo, per offrire soluzioni personalizzate fino al delivery a casa.

Sono certo che la creatività e la capacità di dare una risposta concreta alle nuove esigenze della società saranno la chiave per la ripartenza dell’economia, e in particolare per un settore come la ristorazione collettiva che ha alla propria base un atto sociale importantissimo nella nostra cultura: mangiare.