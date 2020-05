Btp Italia 2020, emissione il 18 maggio: dettagli e novità

Così come per i francobolli, anche per i titoli di Stato ci sono appuntamenti con le emissioni speciali. In filatelia, sono destinate agli appassionati, in economia tocca agli investitori sfruttarne al meglio i vantaggi. Investitori che, dal 18 maggio prossimo, potranno aderire all’offerta del Btp Italia 2020 (clicca qui per scaricare la scheda informativa), giunto alla sua sedicesima emissione; emissione speciale, come detto, perché i fondi raccolti saranno destinati a finanziare gli sforzi sostenuti in deficit dallo Stato a sostegno del sistema sanitario, degli ammortizzatori sociali e della ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19.

Btp Italia 2020: date di emissione e chiusura

Come comunicato dal Mef, l’emissione del Btp Italia 2020 avverrà in due fasi distinte:



- da lunedì 18 (ore 9) a mercoledì 20 maggio (ore 17.30): fase 1, dedicata agli investitori individuali e al pubblico retail in generale;

- giovedì 21 maggio dalle 10 alle 12: fase 2, dedicata agli investitori istituzionali.



Per Il Btp Italia 2020, il Tesoro non prevede la facoltà di chiusura anticipata; in questo modo, il pubblico retail avrà tre giorni per procedere alla sottoscrizione, per la quale resterà aperto il canale online attraverso le operazioni di trading-online attivate tramite internet banking. In sostanza, tutta la richiesta che arriverà dai piccoli risparmiatori sarà soddisfatta. Per gli investitori istituzionali potrà essere previsto un riparto, qualora il totale ordini sia più elevato rispetto all’offerta finale stabilita dal ministero.

La cedola

Il Btp Italia 2020 sarà indicizzato al tasso di inflazione nazionale, con rimborso semestrale della rivalutazione del capitale. Come per le emissioni precedenti, anche il Btp Italia 2020 avrà una cedola minima sulla base della quale sarà successivamente elaborata una cedola definitiva.



La cedola minima del Btp Italia 2020 sarà comunicata il prossimo venerdì 15 maggio, mentre la cedola definitiva lunedì 21 in mattinata, poco prima dell’apertura della seconda fase di vendita. Come nel caso delle emissioni precedenti, anche questi titoli saranno scambiati sul Mot, il Mercato Obbligazionario Telematico di Borsa Italiana.

Btp Italia 2020: tagli acquistabili e premio fedeltà

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase sarà di 1.000 euro, quello acquistabile durante la seconda fase sarà di 100.000 euro. L’acquisto sarà possibile senza commissioni e sul rendimento sarà applicato il regime fiscale del 12,5%, come per tutti i titoli di Stato.



Altra novità di rilievo riguarda il premio fedeltà, che per il 2020 sarà raddoppiato e pari all’8 per mille, destinato agli investitori che acquisteranno il titolo e lo manterranno in portafoglio fino alla naturale scadenza del 2025, ossia di 5 anni. Si tratta di una scadenza inedita per i Btp Italia, che nelle emissioni precedenti hanno avuto scadenze comprese tra i 4 e gli 8 anni. Con questo nuovo termine di 5 anni, il Tesoro punta a invogliare ulteriormente i piccoli risparmiatori dando loro un orizzonte temporale non eccessivamente ampio.