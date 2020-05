Bank of England pronta a mandare i tassi sotto zero

Nella sua ultima riunione, la Banca d'Inghilterra (BoE) ha lasciato invariato il tasso di interesse di riferimento del Regno Unito, ma il governatore della banca centrale ha detto di avere la licenza per tagliarlo anche sotto zero se dovesse essere necessario. La BoE non è immune dall'incertezza economica globale più di chiunque altro, quindi si è allontanata dal fare previsioni come avrebbe fatto normalmente. Ha invece delineato uno scenario basato sull'ipotesi di una graduale riduzione delle misure di blocco nel terzo trimestre di quest'anno. In tal caso, il tasso di disoccupazione salirebbe al 9% rispetto all'attuale 4% circa, e l'economia britannica si ridurrebbe del 14% nel 2020 - il suo maggior calo mai registrato - prima di rimbalzare con una crescita del 15% nel 2021.

Anche se questa volta la BoE non ha annunciato alcuna nuova misura di sostegno all'economia, ha detto di essere disposta a farlo se necessario - anche se ciò significa rendere negativi i tassi di interesse record del Paese - come altrove in Europa. I bassi tassi d'interesse della banca centrale portano a tassi d'interesse più bassi sui risparmi in contanti, il che potrebbe incoraggiare i risparmiatori a spostare il vostro denaro in obbligazioni o azioni per generare un rendimento più elevato. Ma chi pensasse di aver bisogno di accedere a quel denaro nei prossimi due anni, probabilmente farebbe meglio a soffrire di un interesse quasi nullo in cambio della certezza che il suo denaro sarà lì quando ne avrete bisogno.